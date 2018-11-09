Соперник сборной Казахстана назвал состав на матч Лиги наций

В число вызванных в сборную Латвии футболистов попал нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас, который забивал Казахстану 13 октября.

Отметим, что и сборная Казахстана вызвала 24 футболистов на ноябрьские матчи против Латвии и Грузии. Исход этих игр никак не повлияет на расклад в группе, которую досрочно выиграли грузины.