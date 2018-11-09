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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана назвал состав на матч Лиги наций

Главный тренер сборной Латвии Миксу Паателайнен вызвал 24 игроков на заключительные матчи Лиги наций. Список приведен на официальном сайте Латвийской федерации футбола.

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Турнир латвийцы завершат двумя гостевыми матчами: 15 ноября соперником станет Казахстан, а спустя четыре дня — Андорра.

В число вызванных в сборную Латвии футболистов попал нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас, который забивал Казахстану 13 октября.

Вратари: Андрис Ванин («Цюрих», Швейцария), Павел Штейнбор («Арка», Польша), Каспарс Икстенс (РФШ), Роберт Озолс («Рига»);.

Защитники: Владислав Габов, Антон Куракин, Антон Черномордый (все — «Рига»), Каспарс Дубра (РФШ), Виталий Ягодинский, Вадим Жулев (оба — «Вентспилс»), Виталий Максименко («Олимпия», Словения), Марцис Ошс («Ксамакс», Швейцария).

Полузащитники: Вячеслав Ислаев, Александр Фертов (оба — РФШ), Ритварс Ругинс («Вентспилс»), Владимир Камеш («Лиепая»), Робертс Савалниекс («Рига»), Алексей Савельев («Верона», Италия).

Нападающие: Денис Ракель («Рига»), Валерий Шабала («Подбескидзе», Польша), Артурс Карашаускас («Акжайык», Казахстан), Давис Икауниекс («Яблонец», Чехия), Робертс Улдрикис («Сьон», Швейцария), Андрей Цыганик («Камбур», Голландия).

Отметим, что и сборная Казахстана вызвала 24 футболистов на ноябрьские матчи против Латвии и Грузии. Исход этих игр никак не повлияет на расклад в группе, которую досрочно выиграли грузины.

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