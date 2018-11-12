Футболист сборной Казахстана травмировался и не сыграет против Латвии и Грузии
Евгений Постников покинул расположение Национальной сборной Казахстана по причине полученной травмы.
Евгений Постников покинул расположение Национальной сборной Казахстана по причине полученной травмы.
Защитник столичной «Астаны» Евгений Постников не сможет помочь Национальной сборной Казахстана в матчах Лиги наций УЕФА против Латвии и Грузии по причине травмы.
Напомним, что сегодня, 12 ноября, в Астане в рамках подготовки к ноябрьским играм Лиги наций УЕФА стартовали
KFF.KZ