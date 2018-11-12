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12:36 (мск), источник: Sports.kz

Футболист сборной Казахстана травмировался и не сыграет против Латвии и Грузии

Евгений Постников покинул расположение Национальной сборной Казахстана по причине полученной травмы.

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Защитник столичной «Астаны» Евгений Постников не сможет помочь Национальной сборной Казахстана в матчах Лиги наций УЕФА против Латвии и Грузии по причине травмы.

Напомним, что сегодня, 12 ноября, в Астане в рамках подготовки к ноябрьским играм Лиги наций УЕФА стартовали учебно-тренировочные сборы главной команды страны.

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