Футболист «Краснодара» Ари вызван в сборную России
ТАСС, 12 ноября. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает
ТАСС, 12 ноября. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает
Отмечается, что Ари уже прибыл в расположение сборной России. Футболист впервые в карьере вызван в состав национальной команды.
В конце июля бразилец Ари, которому в декабре исполнится 33 года, получил гражданство Российской Федерации. В текущем сезоне он провел за «Краснодар» 12 матчей в различных турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
Ранее стало известно, что сбор российской команды пропустит полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, получивший травму плеча в матче чемпионата России с
Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года. В 2017—2018 годах он на правах аренды играл за московский «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также в России он выступал за московский «Спартак», будучи игроком
Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.