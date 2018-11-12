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13:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Ари вызван в сборную России

ТАСС, 12 ноября. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Ари уже прибыл в расположение сборной России. Футболист впервые в карьере вызван в состав национальной команды.

В конце июля бразилец Ари, которому в декабре исполнится 33 года, получил гражданство Российской Федерации. В текущем сезоне он провел за «Краснодар» 12 матчей в различных турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Ранее стало известно, что сбор российской команды пропустит полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, получивший травму плеча в матче чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Также сборной России в матче с немцами не помогут травмированные Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин.

Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года. В 2017—2018 годах он на правах аренды играл за московский «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также в России он выступал за московский «Спартак», будучи игроком красно-белых он завоевал серебро первенства страны.

Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.

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