Игорь Криушенко: если лучшие игроки на данных позициях представляют БАТЭ, значит, вызываются они

Источник: РИА "Новости"

Нам нужно идти от матча к матчу. Сейчас основной является встреча против команды Люксембурга. Надо ее удачно сыграть, а уже потом будем о чем-то думать. Поединки спаренные. Конечно, играть через два дня на третий сложно. В любом случае, будем делать ротацию, учитывая, что основная часть команда в возрасте 30 лет. Надо не забывать и про нагрузку в чемпионате.

Впервые за долгое время вы вызвали Александра Глеба. Что послужило причиной?

Мы довольно пристально следим за всеми кандидатами. Глеб же набрал в последнее время кондиции и начал показывать футбол высокого уровня. Поэтому, взвесив все «за» и «против», приняли решение привлечь Александра. Он отыграл весь матч против «Челси»? Надо спросить Алексея Анатольевича. Но это здорово, что Глеб выдержал такую темповую нагрузку.

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Как сам Глеб отреагировал на вызов? С ним прежде на эту тему общались?

Да, общались. А воспринял с воодушевлением. Еще раз: самый главный показатель — это игра, которую демонстрирует футболист.

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Он отыграет и прибудет уже в расположение сборной в Люксембург.

Два последних матча «на ноль» в сборной провел Андрей Горбунов. В то же время в БАТЭ здорово смотрится Щербицкий. Есть ли у последнего шанс стать первым номером?

Безусловно, у Щербицкого есть все шансы. Тем более он молодой парень и стремится чего-то добиваться в жизни и спорте. Конкретное же решение по составу будет приниматься в день игры.

Бага заменил в сборной Корзуна. Насколько это равноценно?

Равноценно. У Димы чуть ранее было микроповреждение, однако он отыграл на хорошем уровне весь матч против «Челси». Корзун же получил травму. В расширенном списке также фигурировал и Козлов из «Витебска». Но в итоге тренерский штаб сделал выбор в пользу исполнителя с международным опытом, которые участвует в поединках самого высокого накала.

Павел Савицкий вновь в основном составе. Разговаривали с ним, как жить дальше?

Савицкий еще не в основном составе, а пока лишь вызван в расположение сборной. А разговор какого рода вы имеете в виду? Я с игроками общаюсь постоянно. Подчеркиваю, основной показатель — уровень игры, текущая форма. Если Паша выглядит хорошо, почему его не вызывать?

Вы вызвали фактически весь стартовый состав БАТЭ. От руководства клуба по этому поводу не было рекламаций, ведь борисовчанам в ближайшее время соперничать в Кубке страны?

Рекламации, в основном, были от одной команды и одного вам известного портала. Которые раздули ненужный ажиотаж, совершенно не разобравшись в деле. Если лучшие игроки на данных позициях представляют БАТЭ, это естественный момент. Что же касается матча против «Городеи», то он переносился давно, и борисовчане к этому были готовы. Ну, а вызов игроков в сборную — честь для клуба. Да и для самих ребят.

Есть ощущение, что команда способна играть каждый матч с позиции силы?

Если вы обращали внимание, мы в каждом матче старались играть первым номером. Что-то удавалось, что-то — нет. Сложным будет любой матч, потому что каждый соперник старается оказать максимальное сопротивление. Это спорт. Проходных матчей не бывает, а недонастрой наказывается. Все парни понимают, насколько важны предстоящие встречи. Главное — выйти и сыграть, как умеют. Или даже чуть больше, чем умеют.

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Вы высказывались касательно переноса туров. Сергей Ташуев, главный тренер солигорского «Шахтера», считает, что пауза не пойдет ему на пользу.

Туры никто не переносил. Перенесли одну игру. Вот и все. Опять же, высказывать свое мнение Ташуев имеет право. Да, я его отчасти понимаю: перенос для «Шахтера» не очень хорош. Когда БАТЭ нагружен, было бы проще. Борисовчане могли бы сыграть 7 матчей за 21 день. Но какими бы я получил футболистов в сборной? Хотя тот же Ташуев сам же пожаловался, что команда была не готова, когда провела три игры в неделю. Вообще, не вижу смысла создавать конфронтацию, как это делают отдельные интернет-порталы. Жизнь все расставляет по своим местам и отвечает на все вопросы.

Какие выводы вы сделали по итогам домашнего матча со сборной Люксембурга и чем от него будет отличаться гостевой поединок?

Противник будет играть дома, а поэтому, наверное, попробует больше атаковать. Возможно, прессинговать. Хотя, я смотрел игру с молдаванами. Они первые полчаса переигрывать команду Люксембурга. Единственное — они не забили. Ну, а после первого пропущенного гола игра, по сути, закончилась. Сильные качества люксембуржцев — стандарты и быстрый переход из обороны в атаку. Мы должны быть к ним готовы и противопоставить свои козыри.

Основной снайпер сборной потерял место в составе «Локерена». Отсутствие у него игровой практики — проблема?

Естественно, лучше, когда футболист в тонусе. Но, когда Антон призывался на предыдущий сбор, он также не имел достаточной игровой практики. Плюс, если он не играет за основную команду, играет за вторую, пусть и уровень там пониже. Для меня это тоже важно. С Сарокой мы на связи: Антон готов, он сам дополнительно работает и понимает, что в хорошей игре за сборную есть шанс убедить в пригодности клубное руководство. Тем более там поменялся главный тренер.

Сейчас в атакующей линии Савицкий и Глеб. Это, можно сказать, игра ва-банк?

Мы и в домашнем матче против сборной Люксембурга добились положительного результата. Поэтому не ищите подводных камней. Савицкий сейчас хорошо выглядит и забивает, поэтому получил вызов. У Глеба перед прошлым сбором была травма, в связи с чем его кандидатуру тогда не рассматривал.

Скавыш много очков БАТЭ принес со скамейки. Надеетесь, что и в сборной у него это тоже получится?

Будем использовать сильнейшие качества всех исполнителей. Со старта или при выходе на замену — еще посмотрим. Опять-таки, зависит от стратегического плана на игру. Несомненно, то, что Скавыш забивает в клубе, — здорово. У нас не так и много хороших нападающих.

Рассматривали ли возможность привлечения Корниленко и Калачева?

К этому вопросу мы возвращаемся каждую пресс-конференцию. Повторюсь: ребята сказали, что завершили карьеру в сборной. Нужно их решение уважать.

Не секрет, что от успешности предстоящих матчей зависит и ваше будущее. Это будоражит?

Такова тренерская жизнь. Естественный процесс: не выполнил задачу — пожали друг другу руки и поблагодарили за работу. Ничего не должно пугать. Выбирая профессию, знаешь, на что идешь, какие у нее плюсы и минусы. Поэтому ни о чем даже не думается.

Вы сказали, что следите за Козловым. А как насчет других представителей «Витебска»: Матвеенко, Вергейчика?

Стараюсь смотреть все игры, особенно с участием тех клубов, где есть кандидаты в сборную. Знаю названных ребят давно, их сильные и слабые качества. С кем-то, как с Матвеенко, достаточно поработал. Опять же, все взвешиваю и сопоставляю: их — с теми футболистами, которых вызываю. Аналитический процесс идет ежедневно. В расширенном списке порядка 40 человек, и оба игрока в нем есть.

История противостояния белорусов со сборной Люксембурга насчитывает уже двенадцать встреч. Но ни одной из команд ни разу не удавалось забить больше двух голов. По силам ли это нашей сборной сейчас?

Всегда приятно, когда команда много забивает. Хотя есть разные стратегические моменты. Поэтому пока трудно сказать, удастся или нет. Разумеется, хотелось бы, чтобы эту планку превысили мы.