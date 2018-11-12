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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из-за травмы пропустит матч Лиги наций и товарищескую игру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму. Эту информацию телеканалу Sky Sports подтвердил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за повреждения Погба не поедет в сборную Франции и пропустит матч Лиги наций против Голландии и товарищескую игру с Уругваем, которые пройдут 16 и 20 ноября соответственно.

Ранее Погба пропустил дерби против «Манчестер Сити» (1:3). Причиной стал ушиб, который француз получил в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).

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