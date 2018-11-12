Чемпион мира из-за травмы пропустит матч Лиги наций и товарищескую игру
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму. Эту информацию телеканалу Sky Sports подтвердил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму. Эту информацию телеканалу Sky Sports подтвердил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
Ранее Погба пропустил дерби против «Манчестер Сити» (1:3). Причиной стал ушиб, который француз получил в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).