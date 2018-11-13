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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская бригада арбитров назначена на матч Лиги наций Испания — Хорватия

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым назначена УЕФА на матч Лиги наций Испания — Хорватия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Один из центральных матчей тура состоится в Загребе 15 ноября (22.45).

Футбол
Лига наций А 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Хорватия
-Испания-

Главному судье Алексею Кульбакову будут помогать Олег Маслянко и Дмитрий Жук.

Арбитрами за воротами будут Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев.

В сильнейшем дивизионе Лиги наций Испания лидирует, набрав шесть очков после трех игр.

Хорваты имеют в активе один балл после двух матчей.

На домашнюю игру с испанцами наставник балканской дружины Златко Далич вызвал ведущих игроков, в том числе Луку Модрича из мадридского «Реала», Ивана Ракитича из «Барселоны» и Матео Ковачича из лондонского «Челси».

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