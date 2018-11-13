Белорусская бригада арбитров назначена на матч Лиги наций Испания — Хорватия

Один из центральных матчей тура состоится в Загребе 15 ноября (22.45).

Футбол Лига наций А 2018/2019 15.11.2018, 22:45 Хорватия - Испания -

Главному судье Алексею Кульбакову будут помогать Олег Маслянко и Дмитрий Жук.

Арбитрами за воротами будут Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев.

В сильнейшем дивизионе Лиги наций Испания лидирует, набрав шесть очков после трех игр.

Хорваты имеют в активе один балл после двух матчей.