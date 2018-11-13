Белорусская бригада арбитров назначена на матч Лиги наций Испания — Хорватия

Один из центральных матчей тура состоится в Загребе 15 ноября (22.45).
Главному судье Алексею Кульбакову будут помогать Олег Маслянко и Дмитрий Жук.
Арбитрами за воротами будут Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев.
В сильнейшем дивизионе Лиги наций Испания лидирует, набрав шесть очков после трех игр.
Хорваты имеют в активе один балл после двух матчей.
На домашнюю игру с испанцами наставник балканской дружины Златко Далич вызвал ведущих игроков, в том числе Луку Модрича из мадридского «Реала», Ивана Ракитича из «Барселоны» и Матео Ковачича из лондонского «Челси».