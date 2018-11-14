Из Бразилии с любовью. Сборная России пополнилась еще одним натурализованным футболистом

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Дебют Ари должен состояться в товарищеском матче россиян с командой Германии в Лейпциге (15 ноября), а также в матче Лиги наций со шведами в Стокгольме (20 ноября).

Информация о приглашении 32-летнего форварда в российскую команду подтвердилась 12 ноября. «Я очень счастлив, это было моей мечтой, — сказал Ари на русском в интервью пресс-службе сборной. — Атмосфера в команде очень хорошая, Станислав Саламович сказал, что нам предстоит серьезная работа».

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От пляжей до профессионального футбола

Путь Ари в большой футбол пролегал по проторенной сотнями бразильских игроков дорожке — через игры на пляже. В 15-летнем возрасте его заметили скауты клуба «Аваи» из Флорианополиса и пригласили в команду. Уже через пару лет, несмотря на отсутствие каких-либо значимых успехов на местном уровне, он оказался в шведском «Кальмаре» (спасибо агенту Оливеру Кабрере), где талант молодого форварда раскрылся в полной мере. За два сезона он провел за клуб 35 матчей и забил 18 голов, в сезоне-2006 с 15 голами стал лучшим бомбардиром шведской лиги.

Далее последовал переход в голландский АЗ. За неполных три сезона Ари стал игроком стартового состава, однако в 2009 году поругался с главным тренером Рональдом Куманом. Руководство клуба начало искать варианты продажи нападающего. Самым расторопным оказался московский «Спартак» — уже в феврале 2010-го Ари примерил футболку с ромбом на груди.

Сложно дать однозначную оценку выступлениям бразильца за красно-белых. В период его пребывания в клубе у «Спартака» уже был собран приличный костяк бразильских футболистов, и предполагалось, что быстрый, техничный форвард с хорошим голевым чутьем составит прекрасный ударный дуэт в команде Валерия Карпина с другим бразильским нападающим «Спартака» Веллитоном. Но уже спустя несколько игр стало понятно: что-то идет не так.

Основная проблема заключалась в том, что Ари не нашлось места в центре нападения «Спартака» — его любимой позиции, на которой он показывает свой лучший футбол. Карпин предлагал ему действовать на краю атаки, рассчитывая на дриблинг и скорость форварда при прорывах с фланга, однако впоследствии выяснилось, что Ари данная роль не подходит.

Ему было тесно на бровке, а отсутствие прививаемых в футбольных академиях фундаментальных знаний ограничивало его атакующий функционал, что выливалось в большое количество потерь. Гораздо лучше Ари выглядел, когда ему доверяли завершать атаки, но это случалось не так уж часто. И тем не менее нельзя не отметить хладнокровность бразильца. За «Спартак» он забивал немного (29 голов в 110 матчах), но зато регулярно — в матчах с основными конкурентами красно-белых, принося клубу важные очки.

Перед сезоном-2013/14 «Спартак» предложил новый контракт бразильцу, однако зарплата Ари категорически не устроила. После этого форвард начал нарушать дисциплину и пошел на открытый конфликт с руководством москвичей, единственным выходом из которого стала продажа опального игрока в «Краснодар». В 2017 году московский «Локомотив» взял Ари в аренду, форвард помог клубу одержать победу в чемпионате России. Однако по окончании сезона-2017/18 клуб отказался продлевать с ним сотрудничество — по неофициальной информации, снова из-за проблем с дисциплиной.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Ближайший резерв

Для начала следует отметить, что Ари и сборная России — это не история о долгосрочном и регулярном сотрудничестве. Если попытаться охарактеризовать карьеру бразильца в одном предложении, то получится что-то вроде этого: он всегда где-то рядом, но все же первым никогда не был и не будет. Он играет в России восемь лет, но полноценной звездой так и не стал, в каждом клубе бразилец был кандидатом в основу, но упускал свой шанс. Такие игроки способны стать частью механизма, но точно не лидерами и без того крепких команд.

Кроме того, в декабре ему стукнет 33, а это возраст, в котором большинство форвардов начинают стремительно тяжелеть, терять скорость и выносливость, что сильно бьет по эффективности. Особенно если учитывать, что у Ари эти данные изначально находились на среднем уровне. Если думать на перспективу, то вариант с регулярным привлечением Ари к играм за сборную выглядит не столь предпочтительным, ведь в российских клубах подрастают свои молодые нападающие, которым тоже нужна игровая практика.

«Вчера мы по телефону разговаривали с Ари, вспомнили, что как раз я его заметил первым, хотелось бы отметить, что он сам делал паспорт, никто ему не помогал и не просил делать. На этот сбор не планировали его вызывать, но Артем Дзюба получил травму, Ари получил шанс. Когда человек юридически может играть [за национальную команду], то мы за ним смотрим», — прокомментировал вызов Ари в сборную Черчесов, подкрепив высказанную выше теорию.

И все же у Ари есть положительные стороны, благодаря которым он сможет принести пользу национальной команде. В его голевом чутье нет сомнений, на уровне Российской премьер-лиги он по-прежнему является качественным нападающим, способным приносить пользу.

У него хороший удар, он неплохо играет головой, имеет какие-никакие способности к организации игры команды в нападении.

Но самое главное — он действительно хочет играть за сборную, еще в 2013 году Ари впервые заявил о намерении получить российское гражданство для выступления за национальную команду и в итоге добился своего. Его карьера входит в завершающую стадию, а это значит, что бразилец будет выкладываться в каждом матче. Учитывая то, что хороших нападающих уровня сборной у нас сейчас немного, вызов Ари является усилением. Не столь очевидным, может быть, но все же.

Курс на глобализацию

Ари стал шестым футболистом-иностранцем, получившим вызов в российскую национальную команду. Причем трое из них являются бразильцами — помимо Ари в распоряжении Черчесова есть вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме и защитник московского ЦСКА Марио Фернандес. Скептическое отношение болельщиков к Фернандесу в футболке сборной было развенчано на домашнем чемпионате мира — 2018, где он стал едва ли не лучшим правым защитником турнира, а Гилерме доказывает свою состоятельность в Лиге наций. После ухода из сборной Игоря Акинфеева место вратаря оказалось вакантным, и голкипер «Локомотива» по праву стал его преемником.

Остальные три натурализованных игрока не в прямом смысле являются «натурализованными». Имеющий греческое гражданство вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин мог самостоятельно выбирать, за какую сборную играть, так как родился во Владимире и российского гражданства не утрачивал. Аналогичная история — у бывшего защитника немецкого «Ганновера» (ныне — игрока московского «Динамо») Константина Рауша, которому для выступления за сборную России необходимо было просто получить российский паспорт, чтобы не иметь проблем с подтверждением гражданства. Ну, а защитник Роман Нойштедтер получил право играть за российскую национальную команду по так называемому правилу бабушки — Международная федерация футбола (ФИФА) предоставляет право игроку выступать за сборную страны, на территории которой родились его мать, бабушка или дедушка, при получении соответствующего гражданства.

Надо сказать, у полноценно натурализованных игроков в сборной России дела складываются значительно лучше.

Нойштедтер должен был стать основным игроком в центре обороны национальной команды еще на чемпионате Европы 2016 года во Франции, а затем — и на чемпионате мира, однако в закромах родины в итоге нашлись более талантливые ребята. Рауш вызывался в команду с прицелом на домашнее мировое первенство, но, как и Нойштедтер, оказался вне итоговой заявки на турнир. Что же до Лодыгина, то он уже давно потерял место в заявке.

И хоть со стороны и кажется, что Нойштедтер и Рауш стали для сборной пятым колесом, это мнение все же лишено смысла. Оба футболиста являются важными игроками из разряда тех, кого всегда держат на карандаше для подмены лидеров, — доморощенных футболистов на аналогичных позициях сопоставимого уровня у нас пока не появилось. Вполне вероятно, что Ари станет для сборной таким же игроком из ближайшего резерва.

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Но не стоит чураться присутствия такого внушительного количества иностранцев в национальной команде. В последние годы футбол семимильными шагами движется в сторону глобализации, и в составе ведущих мировых сборных легко можно найти с пяток натурализованных игроков. Ярчайшим примером в этом плане служит сборная Германии, в составе которой присутствуют имеющие турецкие корни Илкай Гюндоган, Эмре Джан, Месут Озил (ранее), наполовину тунисец Сами Хедира, Серж Гнабри (отец — бывший игрок сборной Кот-Д’Ивуара), обладатель французского паспорта Лерой Сане, а лучший бомбардир в истории немецкой команды Мирослав Клозе является этническим поляком.

Аналогичная история — в сборной Франции. Даже в национальной команде Испании, традиционно славящейся местными звездами, присутствует один иностранный игрок — бразильский форвард Диего Коста. И до тех пор, пока такие футболисты приносят результат, их присутствие в сборных необходимо. В том числе — и в сборной России.