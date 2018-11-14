Из Бразилии с любовью. Сборная России пополнилась еще одним натурализованным футболистом
Бразильский нападающий Ари, имеющий российский паспорт, впервые получил вызов в команду Станислава Черчесова.
Бразильский нападающий Ари, имеющий российский паспорт, впервые получил вызов в команду Станислава Черчесова.
Дебют Ари должен состояться в товарищеском матче россиян с командой Германии в Лейпциге (15 ноября), а также в матче Лиги наций со шведами в Стокгольме (20 ноября).
Информация о приглашении 32-летнего форварда в российскую команду подтвердилась 12 ноября. «Я очень счастлив, это было моей мечтой, — сказал Ари на русском в интервью
Путь Ари в большой футбол пролегал по проторенной сотнями бразильских игроков дорожке — через игры на пляже. В 15-летнем возрасте его заметили скауты клуба «Аваи» из Флорианополиса и пригласили в команду. Уже через пару лет, несмотря на отсутствие
Далее последовал переход в голландский АЗ. За неполных три сезона Ари стал игроком стартового состава, однако в 2009 году поругался с главным тренером Рональдом Куманом. Руководство клуба начало искать варианты продажи нападающего. Самым расторопным оказался московский «Спартак» — уже в феврале 2010-го Ари примерил футболку с ромбом на груди.
Сложно дать однозначную оценку выступлениям бразильца за
Ему было тесно на бровке, а отсутствие прививаемых в футбольных академиях фундаментальных знаний ограничивало его атакующий функционал, что выливалось в большое количество потерь. Гораздо лучше Ари выглядел, когда ему доверяли завершать атаки, но это случалось не так уж часто. И тем не менее нельзя не отметить хладнокровность бразильца. За «Спартак» он забивал немного (29 голов в 110 матчах), но зато регулярно — в матчах с основными конкурентами
Перед сезоном-2013/14 «Спартак» предложил новый контракт бразильцу, однако зарплата Ари категорически не устроила. После этого форвард начал нарушать дисциплину и пошел на открытый конфликт с руководством москвичей, единственным выходом из которого стала продажа опального игрока в «Краснодар». В 2017 году московский «Локомотив» взял Ари в аренду, форвард помог клубу одержать победу в чемпионате России. Однако по окончании сезона-2017/18 клуб отказался продлевать с ним сотрудничество — по неофициальной информации, снова
Для начала следует отметить, что Ари и сборная России — это не история о долгосрочном и регулярном сотрудничестве. Если попытаться охарактеризовать карьеру бразильца в одном предложении, то получится
Кроме того, в декабре ему стукнет 33, а это возраст, в котором большинство форвардов начинают стремительно тяжелеть, терять скорость и выносливость, что сильно бьет по эффективности. Особенно если учитывать, что у Ари эти данные изначально находились на среднем уровне. Если думать на перспективу, то вариант с регулярным привлечением Ари к играм за сборную выглядит не столь предпочтительным, ведь в российских клубах подрастают свои молодые нападающие, которым тоже нужна игровая практика.
«Вчера мы по телефону разговаривали с Ари, вспомнили, что как раз я его заметил первым, хотелось бы отметить, что он сам делал паспорт, никто ему не помогал и не просил делать. На этот сбор не планировали его вызывать, но Артем Дзюба получил травму, Ари получил шанс. Когда человек юридически может играть [за национальную команду], то мы за ним смотрим», — прокомментировал вызов Ари в сборную Черчесов, подкрепив высказанную выше теорию.
У него хороший удар, он неплохо играет головой, имеет
Но самое главное — он действительно хочет играть за сборную, еще в 2013 году Ари впервые заявил о намерении получить российское гражданство для выступления за национальную команду и в итоге добился своего. Его карьера входит в завершающую стадию, а это значит, что бразилец будет выкладываться в каждом матче. Учитывая то, что хороших нападающих уровня сборной у нас сейчас немного, вызов Ари является усилением. Не столь очевидным, может быть, но все же.
Ари стал шестым
Остальные три натурализованных игрока не в прямом смысле являются «натурализованными». Имеющий греческое гражданство вратарь
Надо сказать, у полноценно натурализованных игроков в сборной России дела складываются значительно лучше.
И хоть со стороны и кажется, что Нойштедтер и Рауш стали для сборной пятым колесом, это мнение все же лишено смысла. Оба футболиста являются важными игроками из разряда тех, кого всегда держат на карандаше для подмены лидеров, — доморощенных футболистов на аналогичных позициях сопоставимого уровня у нас пока не появилось. Вполне вероятно, что Ари станет для сборной таким же игроком из ближайшего резерва.
Но не стоит чураться присутствия такого внушительного количества иностранцев в национальной команде. В последние годы футбол семимильными шагами движется в сторону глобализации, и в составе ведущих мировых сборных легко можно найти с пяток натурализованных игроков. Ярчайшим примером в этом плане служит сборная Германии, в составе которой присутствуют имеющие турецкие корни Илкай Гюндоган, Эмре Джан, Месут Озил (ранее), наполовину тунисец Сами Хедира, Серж Гнабри (отец — бывший игрок сборной Кот-Д’Ивуара), обладатель французского паспорта Лерой Сане, а лучший бомбардир в истории немецкой команды Мирослав Клозе является этническим поляком.
Аналогичная история — в сборной Франции. Даже в национальной команде Испании, традиционно славящейся местными звездами, присутствует один иностранный игрок — бразильский форвард Диего Коста. И до тех пор, пока такие футболисты приносят результат, их присутствие в сборных необходимо. В том числе — и в сборной России.
Владислав Жуков