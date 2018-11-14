Сборная Беларуси по футболу прибыла в Люксембург для подготовки к матчу Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Игоря Криушенко завершили подготовку в Минске и перелетели в Люксембург, где 15 ноября сыграют в пятом туре с командой этой страны.

Футбол Лига наций D 2018/2019 15.11.2018, 22:45 Люксембург - Беларусь -

Тренерский штаб взял на выездной матч 23 футболиста: вратари — Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов); защитники — Александр Мартынович («Краснодар»), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург»); полузащитники — Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан); нападающие — Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Сегодня наша команда в 19.00 проведет тренировку на стадионе «Жози Бартель».