России предрекли сборную из легионеров
Бывший футболист сборной России и тренер Сергей Юран рассказал о своем отношении к вызову в национальную команду бразильца Ари. Его слова приводит Rusfootball.info.
Бывший футболист сборной России и тренер Сергей Юран рассказал о своем отношении к вызову в национальную команду бразильца Ари. Его слова приводит Rusfootball.info.
«Конечно, мы не Швейцария чтобы у нас было столько легионеров. Но раз уж мы пошли по такому пути, видимо, скоро у нас будет шестой, седьмой и десятый легионер», — отметил Юран.
При этом специалист не видит альтернатив в нападении и считает вызов Ари оправданным со спортивной точки зрения. «Я не думаю, что Станислав Черчесов хотел именно что массово приглашать иностранцев в сборную. Ну, а ему что делать, если нет футболистов хотя бы сравнимого с ними уровня? Складывается плачевная ситуация с нашими воспитанниками», — продолжил он.
12 ноября стало известно, что к сборной присоединился бразильский нападающий «Краснодара». Решение тренерского штаба национальной команды вызвало неоднозначную реакцию. В частности, бывший форвард россиян Роман Павлюченко отказался от просмотра игр с участием Ари.
Бразилец — пятый иностранец в сборной России. Также за команду заиграны немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш, бразильцы Маринато Гильерме и Марио Фернандес.
Черсесов подчеркнул, что изначально бразильца не планировалось вызывать в команду: коррективы были внесены
15 ноября сборная России проведет контрольный матч против Германии. 20 ноября состоится матч Лиги наций со шведами.
Юран представлял сборную России с 1992 по 1999 год. На клубном уровне форвард известен по выступлениям за киевское «Динамо», московский «Спартак», лиссабонскую «Бенфику» и австрийский «Штурм».