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12:53 (мск), источник: Sports.kz

Еркебулан Сейдахмет получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов рассказал Sports.kz о подготовке к матчу с Латвией в Лиге Наций.

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— Скажу по футболистам. К сожалению, есть потери. Выпали из-за травм Евгений Постников, Дима Шомко и Ян Вороговский.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 18:00
Казахстан
-Латвия-

Еще у нас Еркош получил травму на тренировку. Жалко, около трех месяцев уйдет на восстановление, требуется операция. Завтра он полетит на операцию в Германию. Будем искать варианты, кого вызвать. Вызвали Перцуха, Омиртаева и Антипова, которые были в резерве. Латвия удивила меня в первой игре. Команда показывает рост. Не стоит смотреть на ее результаты. Команда играет агрессивно в атаке. Проблемы у нас есть. Посмотрим, в каком состоянии Логвиненко. Мы хотим играть первым номером. Для наших игроков важно показать хороший футбол. Мы хотим развивать наш игровой облик, — сказал Стоилов.

АВТОР: Ануар Абдрахманов

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