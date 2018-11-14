Еркебулан Сейдахмет получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов рассказал Sports.kz о подготовке к матчу с Латвией в Лиге Наций.
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов рассказал Sports.kz о подготовке к матчу с Латвией в Лиге Наций.
— Скажу по футболистам. К сожалению, есть потери. Выпали
Еще у нас Еркош получил травму на тренировку. Жалко, около трех месяцев уйдет на восстановление, требуется операция. Завтра он полетит на операцию в Германию. Будем искать варианты, кого вызвать. Вызвали Перцуха, Омиртаева и Антипова, которые были в резерве. Латвия удивила меня в первой игре. Команда показывает рост. Не стоит смотреть на ее результаты. Команда играет агрессивно в атаке. Проблемы у нас есть. Посмотрим, в каком состоянии Логвиненко. Мы хотим играть первым номером. Для наших игроков важно показать хороший футбол. Мы хотим развивать наш игровой облик, — сказал Стоилов.
АВТОР: Ануар Абдрахманов