Сборная Латвии прилетела в Казахстан на матч Лиги наций

Завтрашний матч пройдёт в 21:00 по времени Астаны. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Qazsport».

Футбол Лига наций D 2018/2019 15.11.2018, 18:00 Казахстан - Латвия -

Первый матч с латвийцами прошёл в Риге и завершился вничью 1:1. Голы в этом противостоянии забили Бактиер Зайнутдинов и Артур Карашаускс.

На матч между Национальными сборными Казахстана и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА назначена бригада арбитров из Дании. Главный арбитр матча — Йенс Мое. Его ассистенты — Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Дополнительные ассистенты главного судьи — Йорген Бурхардт и Мортен Крог.