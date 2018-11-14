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12:56 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Латвии прилетела в Казахстан на матч Лиги наций

В Казахстан прибыла сборная команда Латвии, которая завтра проведёт с казахстанской сборной матч в пятом туре групппового этапа Лиги Наций, сообщает Sports.kz.

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Завтрашний матч пройдёт в 21:00 по времени Астаны. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Qazsport».

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 18:00
Казахстан
-Латвия-

Первый матч с латвийцами прошёл в Риге и завершился вничью 1:1. Голы в этом противостоянии забили Бактиер Зайнутдинов и Артур Карашаускс.

На матч между Национальными сборными Казахстана и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА назначена бригада арбитров из Дании. Главный арбитр матча — Йенс Мое. Его ассистенты — Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Дополнительные ассистенты главного судьи — Йорген Бурхардт и Мортен Крог.

Напоминаем, что наша команда уже потеряла всякую возможность выйти из группы, набрав всего 5 очков, когда сборная команда Грузии набрала 12 из возможных 12.

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