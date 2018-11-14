Сборная Латвии прилетела в Казахстан на матч Лиги наций
В Казахстан прибыла сборная команда Латвии, которая завтра проведёт с казахстанской сборной матч в пятом туре групппового этапа Лиги Наций, сообщает Sports.kz.
В Казахстан прибыла сборная команда Латвии, которая завтра проведёт с казахстанской сборной матч в пятом туре групппового этапа Лиги Наций, сообщает Sports.kz.
Завтрашний матч пройдёт в 21:00 по времени Астаны. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Qazsport».
Первый матч с латвийцами прошёл в Риге и завершился вничью 1:1. Голы в этом противостоянии забили Бактиер Зайнутдинов и Артур Карашаускс.
На матч между Национальными сборными Казахстана и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА назначена бригада арбитров из Дании. Главный арбитр матча — Йенс Мое. Его ассистенты — Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен. Дополнительные ассистенты главного судьи — Йорген Бурхардт и Мортен Крог.
Напоминаем, что наша команда уже потеряла всякую возможность выйти из группы, набрав всего 5 очков, когда сборная команда Грузии набрала 12 из возможных 12.