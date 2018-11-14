«В следующей Лиге наций Казахстан будет на первом месте в группе». Стойлов рассказал о решении проблем сборной и заменах в составе
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов, комментируя на
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов, комментируя на
Кроме того, так как сборная уже не решает турнирных задач, Стойлов решил дать шанс тем, кто редко получает шанс выйти на поле.
«К сожалению, есть изменения в составе. Выпали
Меня, если честно, Латвия удивила в первой игре — как хорошо комбинировали, как хорошо играли. Команда играет в хороший, агрессивный футбол. Но для меня всегда важнее, как играет наша команда. Проблема, что после игры с Андоррой Щеткин не играл, Логвиненко, завтра тоже посмотрим, в каком он будет состоянии.
Ясно, что лидер группы Грузия. Но мы должны развивать тот футбол, который демонстрировали в последние игры. Есть молодые игроки, нужно добавлять уверенность.
Я попробую в этих двух матчах — против Латвии и Грузии — сделать несколько замен. Это хороший момент проверить и конкуренцию на вратарской позиции. С Латвией будет играть Эрич, в матче против Грузии посмотрим. Для нас это возможность просмотреть футболистов, которые редко получают шанс выйти на поле, но могут быть нужны нам в следующем цикле. Если говорить о молодых футболистах, место в сборной надо заслужить. А если говорить о тех, кто играет в чемпионате Казахстана, они просто играют и все. А надо прогрессировать. Это как в случае с Перцухом, который, когда мы вызвали его в первый раз, ничего такого не показал. Я никому не собираюсь делать подарки. Да, молодые футболисты могут ошибаться. Но нужно работать и выполнять установку тренера. Проблема не в том, кто сколько играет, попадает ли в лимит. Важно сильный футболист или нет. Если он сильный, никто не смотрит в паспорт или национальность.
С первых дней в сборной мы подняли
Если говорить о матчах, для меня они все ровные. Да, результат не всегда устраивал. Но, сейчас еще поднимем, и со следующей квалификации будет уже совсем другой уровень у команды.
Думаю, в следующей Лиге наций Казахстан будет на первом месте в группе", — сказал Стойлов.
Напомним, матч Казахстан — Латвия состоится завтра, 15 ноября, на «Астана Арене». Начало в 21:00 по столичному времени. Для казахстанской команды результат встречи не будет иметь никакого значения, так как уже ясно, что она не выйдет из группы.