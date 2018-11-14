«В следующей Лиге наций Казахстан будет на первом месте в группе». Стойлов рассказал о решении проблем сборной и заменах в составе

Кроме того, так как сборная уже не решает турнирных задач, Стойлов решил дать шанс тем, кто редко получает шанс выйти на поле.

Футбол Лига наций D 2018/2019 15.11.2018, 18:00 Казахстан - Латвия -

«К сожалению, есть изменения в составе. Выпали из-за травмы Постников, Вороговский. Шомко тоже не сможет сыграть, Сейдахмет получил травму.

Меня, если честно, Латвия удивила в первой игре — как хорошо комбинировали, как хорошо играли. Команда играет в хороший, агрессивный футбол. Но для меня всегда важнее, как играет наша команда. Проблема, что после игры с Андоррой Щеткин не играл, Логвиненко, завтра тоже посмотрим, в каком он будет состоянии.

Ясно, что лидер группы Грузия. Но мы должны развивать тот футбол, который демонстрировали в последние игры. Есть молодые игроки, нужно добавлять уверенность.

Я попробую в этих двух матчах — против Латвии и Грузии — сделать несколько замен. Это хороший момент проверить и конкуренцию на вратарской позиции. С Латвией будет играть Эрич, в матче против Грузии посмотрим. Для нас это возможность просмотреть футболистов, которые редко получают шанс выйти на поле, но могут быть нужны нам в следующем цикле. Если говорить о молодых футболистах, место в сборной надо заслужить. А если говорить о тех, кто играет в чемпионате Казахстана, они просто играют и все. А надо прогрессировать. Это как в случае с Перцухом, который, когда мы вызвали его в первый раз, ничего такого не показал. Я никому не собираюсь делать подарки. Да, молодые футболисты могут ошибаться. Но нужно работать и выполнять установку тренера. Проблема не в том, кто сколько играет, попадает ли в лимит. Важно сильный футболист или нет. Если он сильный, никто не смотрит в паспорт или национальность.

С первых дней в сборной мы подняли чуть-чуть уровень, начали играть в футбол, который примерно мне нравится. Раньше видел, что Казахстан играл только вторым номером. Да, из-за риска, который приходилось брать, иногда результат был хороший, иногда плохой. Самый сложный период для меня был летом, когда многие футболисты потеряли места в составах, их психологическое состояние было плохое, и это отразилось на сборной. Но никто им не виноват, что они теряли свои места. Надо биться. Да, идет много разговоров о лимите, но надо биться. Тяжелый был период. Но потом игроки подняли свой уровень.

Если говорить о матчах, для меня они все ровные. Да, результат не всегда устраивал. Но, сейчас еще поднимем, и со следующей квалификации будет уже совсем другой уровень у команды.

Думаю, в следующей Лиге наций Казахстан будет на первом месте в группе", — сказал Стойлов.