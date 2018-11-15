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7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Верим в турок и Чиполину, ждем вылета немцев: все самое важное о последних матчах в Лиге наций

Рассказываем о турнирных раскладах перед заключительными матчами нового турнира УЕФА.

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Источник: AFP 2018
Лига А.

Сборная Франции одной ногой уже обеспечила себе первое место в тройке. Французов в пятницу устроит даже ничья в Роттердаме: тогда они будут недосягаемы. Победа голландцев в этой игре автоматически опустит в Лигу В сборную Германии, что еще пару лет назад выглядело бы сенсацией, а теперь воспринимается как данность. Единственный реальный шанс немцев — два поражения сборной Голландии в оставшихся матчах.

Во второй группе на данный момент ясно одно: сборная Исландии покидает элиту и опускается классом ниже. Первое место разыграют между собой в ближайшее воскресенье в Люцерне команды Бельгии и Швейцарии. При этом бельгийцев будет устраивать ничья вне зависимости от того, обыграет ли команда Роберто Мартинеса исландцев в четверг или нет: при равном количестве очков преимущество будет у сборной Бельгии за счет личной встречи.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Хорватия
-Испания-

В субботу может определиться победитель третьей элитной группы. Если португальцы в Милане победят или сыграют вничью с итальянцами, то они заранее обеспечат себе первое место в тройке. В случае победы «Скуадры адзурры» со счетом 1:0, португальцам достаточно сыграть вничью с поляками, чтобы вернуться на первое место. При более крупном поражении в субботу Фернанду Сантушу и его команде нужно обязательно обыгрывать сборную Польши. При этом надо понимать, что турнирной мотивации у поляков уже нет: они первыми в этой Лиге наций вылетели в более низкий дивизион.

Пожалуй, самая интересная турнирная ситуация в четвертой группе. На последнем месте находятся хорваты, но при этом они вполне могут финишировать первыми. Для этого им нужно обыграть дома испанцев, а в гостях — англичан. Однако те же испанцы обеспечат себе победу в группе, если победят в четверг на «Максимире». Британцы же находятся в режиме ожидания. Самое интересное, что в случае победы хорватов в четверг, они будут играть со сборной Англии «матч жизни»: тот, кто выигрывает, занимает первое место в группе, проигравший вылетает в Лигу В.

Лига В.
Если сборная Турции Мирчи Луческу не проиграет Швеции, Россия займет первое место в группе | Источник: Спорт-Экспресс

В первой тройке сборная Украины заранее завоевала право повышения в классе. Матч в Трнаве дли команды Андрея Шевченко имеет скорее товарищеский статус. Для словаков игра тоже имеет не самое большое турнирное значение: при любом результате им нужно обыгрывать сборную Чехии в гостях 19 ноября. В противном случае словаки окажутся лигой ниже.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
17.11.2018, 20:00
Турция
-Швеция-

Ситуацию в группе 2 вы наверняка уже давно знаете. В субботу в Эскишехире встречаются сборные Турции и Швеции, которые могут заочно сделать победителем группы команду России. Если турки выиграют, либо будет зафиксирована ничья, команда Станислава Черчесова станет недосягаемой. Единственный неблагополучный сценарий в этой группе для россиян — две победы шведов. Тогда наша команда останется второй.

В третьей группе решающий матч между сборными Австрии и Боснии пройдет в четверг. Мало того, что австрийцам нужно обязательно побеждать с разностью больше, чем в один мяч. Через три дня им нужно взять три очка в Белфасте с североирландцами: только в таком случае они опередят боснийцев. Ничья в четверг будет означать, что встреча в Белфасте будет иметь статус товарищеской.

В соседнем Уэльсе выход в Лигу А могут отпраздновать уже в пятницу. Если в Кардиффе валлийцы обыграют датчан, то выйдут из группы. Поражение, напротив, застолбит на первой строчке гостей. Ничья тоже на стороне сборной Дании: после нее команде Оге Харейде нужно будет набрать лишь одно очко в игре с ирландцами, чтобы в итоге обойти сборную Уэльса и занять первое место.

Лиги С и D.
Автор первого гола сборной Гибралтара в официальных матчах Джозеф Чиполина (№ 3) | Источник: Reuters
Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Люксембург
-Беларусь-

В Лиге С перед заключительными турами во всех группах ситуация неясна, особенно это касается борьбы за первое место. Настоящий «пороховой погреб» заложен в четвертой группе, где лидируют сербы (8 очков), преследуют их черногорцы (7 очков) и румыны (6). Две первые команды встречаются в Белграде в субботу, и это будет во всех смыслах огненная встреча. Хорошие шансы на выход из другой группы у финнов. В группе 3 в заочном соперничестве сборных Норвегии и Болгарии победит тот, кто больше забьет киприотам и словенцам.

Среди футбольных карликов обращает на себя внимание лидерство сборной Люксембурга в компании с белорусами и молдаванами. Если Люк Хольц и его команда в четверг обыграют белорусов, то заранее обеспечат себе выход Лигу С, куда уже из другой группы отобралась сборная Грузии. А вот соседняя Армения сенсационно проваливается в квартете с командами Македонии и Гибралтара. Единственный шанс Мхитаряна, Мовсисяна и Ко — победить в двух оставшихся турах и дождаться осечки македонцев в одной из двух параллельных игр. Впрочем, мы верим в Джозефа Чиполину и его семью: еще не угасла надежда, что дальше пройдет маленький, но гордый Гибралтар.

Что такое Лига наций.

Цель турнира — поднять интерес к играм сборных, свести к минимуму потерявшие значимость товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и спонсоров. Через этот турнир можно попасть на чемпионат Европы-2020. Турнир разбит на четыре дивизиона в соответствии с рейтингом сборных УЕФА.

Формат

Футбол
Лига наций А 2018/2019
16.11.2018, 22:45
Нидерланды
-Франция-

Дивизион А (лига А).

Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который проведут с 5 по 9 июня 2019 года (полуфинал, матч за 3-е место и финал). Четыре аутсайдера опустятся в дивизион В (лигу В). Четыре лучшие команды (из тех, кто не попадет на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы. Есть вероятность, что все 12 сборных из лиги А успешно пройдут отборочный турнир. Тогда эта путевка на Евро-2020 перейдет командам лиги В.

Дивизион В (лига В).

Четыре победителя групп выйдут в элитный дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, кто не попадет на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Дивизион С (лига С).

Четыре победителя групп выйдут в дивизион В (лигу В), четыре аутсайдера опустятся в дивизион D (лигу D). Четыре лучшие команды (из тех, кто не попадет на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Дивизион D (лига D).

Четыре победителя групп выйдут в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Сроки проведения

Матчи группового турнира пройдут в 2018-м в следующие сроки:

  • 1-й тур. 6—8 сентября.
  • 2-й тур. 9—11 сентября.
  • 3-й тур. 11—13 октября.
  • 4-й тур. 14—16 октября.
  • 5-й тур. 15—17 ноября.
  • 6-й тур. 18—20 ноября.
Стыковые матчи за четыре путевки на Евро-2020 должны состояться с 26 по 31 марта 2020 года.

Важно!

К тому времени уже завершится отборочный турнир первенства континента: его игры пройдут с марта по ноябрь 2019-го. По итогам определятся 20 обладателей путевок — по две лучшие команды из 10 групп, по которым распределят 55 команд (по пять или шесть в каждой).

Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 2 декабря 2018 года (в Дублине). Важное замечание: «посев» сборных осуществят не на основании рейтинга, учитывающего выступления в отборочных и финальных турнирах чемпионатов мира и Европы, а на основании результатов, показанных в Лиге наций.

Призовые

УЕФА увеличил на 50 процентов суммы призовых всем участникам Лиги наций. Каждая из команд дивизиона A получит 2,25 миллиона евро, дивизиона B — 1,5 миллиона, дивизиона C — 1,125 миллиона, дивизиона D — 750 тысяч. Такие же бонусы заплатят победителям групповых турниров.

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