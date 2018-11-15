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12:09 (мск), источник: БЕЛТА

Арбитры из Нидерландов рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня матч 5-го тура группового этапа Лиги наций (лига D) в гостях у команды Люксембурга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу на стадионе «Жози Бартель» будет судить бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Сердар Гэзюбююк. Его ассистентами станут Роб ван де Вен и Дэви Гооссенс, дополнительные помощники за воротами — Аллард Линдхаут и Симен Мулдер, резервный рефери — Бас ван Донген.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Люксембург
-Беларусь-

В первом круге соревнований в группе 2 белорусы одолели Люксембург на поле минского стадиона «Динамо» с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Антона Сароки. Однако пока подопечные Игоря Криушенко отстают от сегодняшнего соперника на 1 очко, поэтому им обязательно нужно побеждать. Если выиграют хозяева, то они обеспечат себе первое место и выход в лигу С. Ранее белорусы разгромили на своем поле футболистов Сан-Марино — 5:0, а также дважды сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0.

Белорусская команда прибыла в Люксембург в среду и провела предматчевую тренировку на арене, где сегодня состоится поединок. Он начнется в 22.45 по белорусскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В другом сегодняшнем матче футболисты Сан-Марино примут гостей из Молдовы.

Турнирное положение после четырех туров: Люксембург — 9 очков (разница мячей — 10−1), Беларусь — 8 (6−0), Молдова — 5 (2−4), Сан-Марино — 0 (0−13).

В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а Молдова примет в Кишиневе команду Люксембурга.

Борьбу за единственную путевку на Евро-2020 продолжат только победители четырех квартетов лиги D.

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