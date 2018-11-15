Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч Лиги наций с Латвией

С первых минут в составе казахстанской сборной на поле выйдут:

Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) — Дмитрий Мирошниченко, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Исламбек Куат, Еркебулан Тунгышбаев, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Юрий Перцух, Оралхан Омиртаев, Алексей Щеткин.

Напомним, матч Казахстан — Латвия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 21:00 по столичному времени.