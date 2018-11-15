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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч Лиги наций с Латвией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов объявил стартовый состав на матч Лиги наций с командой Латвии.

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С первых минут в составе казахстанской сборной на поле выйдут:

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 18:00
Казахстан
-Латвия-

Ненад Эрич (В) — Гафуржан Суюмбаев, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев, Бауыржан Турысбек.

Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) — Дмитрий Мирошниченко, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Исламбек Куат, Еркебулан Тунгышбаев, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Юрий Перцух, Оралхан Омиртаев, Алексей Щеткин.

Напомним, матч Казахстан — Латвия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 21:00 по столичному времени.

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