Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч Лиги наций с Латвией
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов объявил стартовый состав на матч Лиги наций с командой Латвии.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов объявил стартовый состав на матч Лиги наций с командой Латвии.
С первых минут в составе казахстанской сборной на поле выйдут:
Ненад Эрич (В) — Гафуржан Суюмбаев, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев, Бауыржан Турысбек.
Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) — Дмитрий Мирошниченко, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Исламбек Куат, Еркебулан Тунгышбаев, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Юрий Перцух, Оралхан Омиртаев, Алексей Щеткин.
Напомним, матч Казахстан — Латвия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 21:00 по столичному времени.