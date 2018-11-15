«Пустая игра». Превью к матчу Лиги наций Казахстан — Латвия

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Разве что в очном противостоянии им осталось выяснить, кто станет второй после Грузии в группе. Все-таки итоговая позиция в общем рейтинге Лиги наций определит посев сборных при жеребьевке ЕВРО-2020, которая пройдет 2 декабря в Дублине. Например, команды в дивизионе А получат в рейтинге места с 1-го по 12-е (в зависимости от места в группе, набранных очков, разницы мячей и так далее), команды в дивизионе В — с 13-го по 24-е и так далее.

На данный момент в первой отборочной группе дивизиона D лидирует Грузия, которая в четырех турах не только набрала максимальное количество очков (12), но и не пропустила ни одного мяча при девяти забитых. Казахстан оказался на втором месте с отставанием на семь пунктов, Латвия и Андорра с двумя баллами в активе расположились на третьей и четвертой строчках соответственно.

Футбол Лига наций D 2018/2019 15.11.2018, 18:00 Казахстан - Латвия -

В предыдущих шести встречах с латышами казахстанцы одержали одну победу при трех ничьих и двух поражениях с разницей мячей 4−6.

К предстоящей игре команда Станимира Стойлова подходит со статистикой из двух побед при двух ничьих и одном поражении. Латвия в последних пяти играх потерпела три неудачи при двух ничейных результатах. Безвыигрышная серия латвийской команды составляет десять матчей (две ничьих и восемь поражений).

В первой игре сборных в Риге в рамках третьего тура была зафиксирована ничья 1:1. На гол Бахтиера Зайнутдинова на 16-й минуте хозяева ответили точным ударом Артура Карашаускаса за пять минут до конца первого тайма.

В четырех турах казахстанская сборная забила шесть мячей, их авторами стали Юрий Логвиненко, Бахтиер Зайнутдинов, Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Турысбек, Роман Муртазаев и автогол в пассиве вратаря Андорры Жозепа Гомеса.

Из-за травм игру с латышами пропустят Евгений Постников, Ян Вороговский. Дмитрий Шомко и Еркебулан Сейдахмет.

В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 117-е место, Латвия — 132-е.

Отметим, что матч Казахстан — Латвия пройдет на стадионе «Астана Арена». Начало — в 21:00 по местному времени. Групповой этап Лиги наций завершится матчами заключительного, шестого тура 19 ноября. В этот день сыграют Грузия — Казахстан, Андорра — Латвия.