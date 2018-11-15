Сборные Казахстана и Латвии назвали стартовые составы на матч Лиги наций
В 21:00 по астанинскому времени сборная Казахстана начнет матч Лиги наций на «Астана Арене» против команды Латвии, сообщает Sports.kz.
В 21:00 по астанинскому времени сборная Казахстана начнет матч Лиги наций на «Астана Арене» против команды Латвии, сообщает Sports.kz.
Уже известно, в каких составах на игру выйдут обе команды:
Казахстан: Эрич, Суюмбаев, Малый, Логвиненко, Бейсебеков, Жуков, Исламхан, Мужиков, Зайнутдинов, Муртазаев, Турысбек;.
Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Габов, Шабала, Карашаускс, Исаев, Цыганик, Ракель Тарасов, Ягодинский.
Напомним, после четырех туров сборная Казахстана имеет в активе пять очков и уже потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире — из группы в
В последнем матче сборная Казахстана дома разгромила Андорру — 4:0 (Сейдахмет, Турысбек, Муртазаев, автогол), а Латвия при своих болельщиках крупно уступила Грузии — 0:3. Актуальное положение команд в группе 1 дивизиона D таково: Грузия — 12 очков, Казахстан — 5, Латвия — 2, Грузия — 2.