Сборные Казахстана и Латвии назвали стартовые составы на матч Лиги наций

Напомним, после четырех туров сборная Казахстана имеет в активе пять очков и уже потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире — из группы в плей-офф досрочно вышла Грузия, которая в четырех матчах одержала четыре победы и набрала 12 очков.