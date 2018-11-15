Текущие события
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чехия
Футбол. Сборные
21:15
Израиль
Гватемала
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Грузия
Футбол. Лига наций
22:45
Сан-Марино
Молдавия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Россия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
США
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
16:54 (мск), источник: Sports.kz

Сборные Казахстана и Латвии назвали стартовые составы на матч Лиги наций

В 21:00 по астанинскому времени сборная Казахстана начнет матч Лиги наций на «Астана Арене» против команды Латвии, сообщает Sports.kz.

Наверх

Уже известно, в каких составах на игру выйдут обе команды:

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 18:00
Казахстан
-Латвия-

Казахстан: Эрич, Суюмбаев, Малый, Логвиненко, Бейсебеков, Жуков, Исламхан, Мужиков, Зайнутдинов, Муртазаев, Турысбек;.

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Габов, Шабала, Карашаускс, Исаев, Цыганик, Ракель Тарасов, Ягодинский.

Напомним, после четырех туров сборная Казахстана имеет в активе пять очков и уже потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире — из группы в плей-офф досрочно вышла Грузия, которая в четырех матчах одержала четыре победы и набрала 12 очков.

В последнем матче сборная Казахстана дома разгромила Андорру — 4:0 (Сейдахмет, Турысбек, Муртазаев, автогол), а Латвия при своих болельщиках крупно уступила Грузии — 0:3. Актуальное положение команд в группе 1 дивизиона D таково: Грузия — 12 очков, Казахстан — 5, Латвия — 2, Грузия — 2.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Латвия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Усик решил побить русского перед боем с Джошуа в весе Дычко
Президент WBC сделал заявление о боях Головкина с Чарло и «Канело»
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией
«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока
Глава РПЛ: Мы хотим отказаться от понедельничных матчей
Интриги КХЛ: ЦСКА не забыл Кубок Гагарина, «Ак Барс» будет бит
«Этот парень — зверь». Назван следующий соперник Нурмагомедова
Тутберидзе о Загитовой: Алина плакала из-за критики
На Зидана появился очередной претендент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь