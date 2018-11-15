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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу упустила победу над Латвией в домашнем матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Латвией в домашнем матче пятого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра первой группы дивизиона С проходила сегодня, 15 ноября, в Астане и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме у сборной Казахстана самым активным был хавбек Бауыржан Исламхан, который упустил несколько хороших моментов. Открыть же счет удалось на 37-й минуте, когда защитник Гафуржан Суюмбаев рискнул взять игру на себя и ударом с линии штрафной отправил мяч точно в ворота Андриса Ванина.

Удержать победный результат сборная Казахстана не смогла. Отыграться латвийцы смогли в начале второго тайма — автором гола на 49-й минуте стал нападающий Денис Ракель, который забил за национальную команду впервые за 26 игр.

В оставшееся время, несмотря на ряд перестановок в атаке, ни Казахстан, ни Латвия забить не смогли. В итоге ничья со счетом 1:1 — такой же результат был зафиксирован 13 октября в Риге в матче третьего тура между этими командами.

В ночь с 15 на 16 ноября в первой группе дивизиона D Андорра на своем поле примет Грузию. Игра начнется в 01:45 по времени Астаны.

С 12 очками сборная Грузии досрочно заняла первое место в группе и получит шанс побороться за путевку на Евро-2020 с другими командами из дивизиона D. У Казахстана на данный момент шесть баллов, у Латвии — три, а у Андорры — два.

Групповой раунд Лиги наций завершится 19 ноября, когда Казахстан в гостях встретится с Грузией, а Андорра дома примет Латвию. Обе игры пройдут параллельно и начнутся в 23:00 по времени Астаны.

Казахстан 1:1
Первый тайм: 1:0
Латвия
15.11.2018, 18:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Миксу Паателайнен
Голы
37′ Гафуржан Суюмбаев  
  Денис Ракелс 49′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Гафуржан Суюмбаев 16
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
80′ Роман Муртазаев 14
Максим Федин 20
74′ Бауыржан Турысбек 15
Алексей Щеткин 13
87′ Бактиер Зайнутдинов 19
Еркебулан Тунгышбаев 11
1 Андрис Ванин (к)
2 Виталий Максименко
4 Каспарс Дубра
6 Владислав Габов
13 Вячеслав Исаев
19 Виталий Ягодинский
17 Игорь Тарасов
15 Денис Ракелс
14 Андрей Цыганик 45′
18 Роберт Савалниекс
10 Валерий Шабала 72′
9 Янис Икауниекс
11 Артур Карашаускс 62′
7 Ритварс Ругинс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
7 Угловые 2
17 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Йенс Мое (Дания)
Обозначения
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