Сборная Казахстана по футболу упустила победу над Латвией в домашнем матче Лиги наций

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Игра первой группы дивизиона С проходила сегодня, 15 ноября, в Астане и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме у сборной Казахстана самым активным был хавбек Бауыржан Исламхан, который упустил несколько хороших моментов. Открыть же счет удалось на 37-й минуте, когда защитник Гафуржан Суюмбаев рискнул взять игру на себя и ударом с линии штрафной отправил мяч точно в ворота Андриса Ванина.

Удержать победный результат сборная Казахстана не смогла. Отыграться латвийцы смогли в начале второго тайма — автором гола на 49-й минуте стал нападающий Денис Ракель, который забил за национальную команду впервые за 26 игр.

В оставшееся время, несмотря на ряд перестановок в атаке, ни Казахстан, ни Латвия забить не смогли. В итоге ничья со счетом 1:1 — такой же результат был зафиксирован 13 октября в Риге в матче третьего тура между этими командами.

В ночь с 15 на 16 ноября в первой группе дивизиона D Андорра на своем поле примет Грузию. Игра начнется в 01:45 по времени Астаны.

С 12 очками сборная Грузии досрочно заняла первое место в группе и получит шанс побороться за путевку на Евро-2020 с другими командами из дивизиона D. У Казахстана на данный момент шесть баллов, у Латвии — три, а у Андорры — два.