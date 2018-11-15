Вратарь сборной Казахстана: Это наша лучшая игра в Лиге наций

Источник: Vesti.kz

— Я думаю, это наша лучшая игра в Лиге наций, хоть и потеряли очки. Очень хорошо сыграли первый тайм и половину второго. Но в начале второго тайма, возможно, немного потеряли концентрацию и пропустили гол со стандарта. Но, я думаю, что команда сыграла хорошо. Жалко, что не выиграли. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать сборную. Лично я думаю, что сборная на правильной дороге, что игра улучшается от матча к матчу. Конечно, все хотят сразу результат. Мы тоже хотим результат и, думаю, он придет.

— Как пропустили гол? Немного расслабились после перерыва?

— Наверно, чуть-чуть потеряли концентрацию на стандарте. Тренер еще перед игрой нам сказал, и после первого тайма сказал, что они могут нам создать проблемы при розыгрыше стандартов и на контратаке. И так и получилось. Жалко.

— И контратака после этого тоже была опасная.

— Потом мы открылись, и было много, конечно, пространства. Потому что атаковали, хотели забить гол. Не получилось. И, конечно, было много простора для команды Латвии, чтобы провести контратаку. Но наши ребята хорошо сыграли в обороне.

— Этот матч уже ничего не решал, как и следующей с Грузией. Как находите мотивацию в таких играх?

— Все профессионалы. И если выходим на поле, выкладываемся на максимум. Конечно, что-то может не получаться. И хоть эта игра ничего и не решала, мы вышли сегодня, чтобы выиграть. И болельщики пришли в такую холодную погоду. Но это футбол, будем двигаться дальше.

— Столов перед матчем сказал, что возможно в Грузии даст поиграть другому вратарю.

— Ненад тоже должен отдохнуть чуть-чуть. (смеется) У нас с «Астаной» очень важная игра 29-го ноября, поэтому может быть получим немного отдыха.

— Есть информация, что ты уже переподписал контракт с «Астаной» на следующий сезон, это так?

— Все будет нормально. (смеется).