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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана: Это наша лучшая игра в Лиге наций

Вратарь сборной Казахстана по футболу Ненад Эрич, комментируя ничью с командой Латвии в домашнем матче Лиги наций, отметил хорошую игру своей команды, рассказав также о пропущенном голе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

— Я думаю, это наша лучшая игра в Лиге наций, хоть и потеряли очки. Очень хорошо сыграли первый тайм и половину второго. Но в начале второго тайма, возможно, немного потеряли концентрацию и пропустили гол со стандарта. Но, я думаю, что команда сыграла хорошо. Жалко, что не выиграли. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать сборную. Лично я думаю, что сборная на правильной дороге, что игра улучшается от матча к матчу. Конечно, все хотят сразу результат. Мы тоже хотим результат и, думаю, он придет.

— Как пропустили гол? Немного расслабились после перерыва?

— Наверно, чуть-чуть потеряли концентрацию на стандарте. Тренер еще перед игрой нам сказал, и после первого тайма сказал, что они могут нам создать проблемы при розыгрыше стандартов и на контратаке. И так и получилось. Жалко.

— И контратака после этого тоже была опасная.

— Потом мы открылись, и было много, конечно, пространства. Потому что атаковали, хотели забить гол. Не получилось. И, конечно, было много простора для команды Латвии, чтобы провести контратаку. Но наши ребята хорошо сыграли в обороне.

— Этот матч уже ничего не решал, как и следующей с Грузией. Как находите мотивацию в таких играх?

— Все профессионалы. И если выходим на поле, выкладываемся на максимум. Конечно, что-то может не получаться. И хоть эта игра ничего и не решала, мы вышли сегодня, чтобы выиграть. И болельщики пришли в такую холодную погоду. Но это футбол, будем двигаться дальше.

— Столов перед матчем сказал, что возможно в Грузии даст поиграть другому вратарю.

— Ненад тоже должен отдохнуть чуть-чуть. (смеется) У нас с «Астаной» очень важная игра 29-го ноября, поэтому может быть получим немного отдыха.

— Есть информация, что ты уже переподписал контракт с «Астаной» на следующий сезон, это так?

— Все будет нормально. (смеется).

Напомним, матч Казахстан — Латвия прошел в Астане и завершился со счетом 1:1. Следующую встречу казахстанская команда проведет на выезде против Грузии, она станет последней на данном турнире.

Казахстан 1:1
Первый тайм: 1:0
Латвия
15.11.2018, 18:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Миксу Паателайнен
Голы
37′ Гафуржан Суюмбаев  
  Денис Ракелс 49′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Гафуржан Суюмбаев 16
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
80′ Роман Муртазаев 14
Максим Федин 20
74′ Бауыржан Турысбек 15
Алексей Щеткин 13
87′ Бактиер Зайнутдинов 19
Еркебулан Тунгышбаев 11
1 Андрис Ванин (к)
2 Виталий Максименко
4 Каспарс Дубра
6 Владислав Габов
13 Вячеслав Исаев
19 Виталий Ягодинский
17 Игорь Тарасов
15 Денис Ракелс
14 Андрей Цыганик 45′
18 Роберт Савалниекс
10 Валерий Шабала 72′
9 Янис Икауниекс
11 Артур Карашаускс 62′
7 Ритварс Ругинс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
7 Угловые 2
17 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Йенс Мое (Дания)
Обозначения
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Вошел в игру
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