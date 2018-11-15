Хорватия и Испания объявили стартовые составы на матч Лиги наций
Хорватия и Испания объявили стартовые составы на матч 5-го тура Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Хорватия и Испания объявили стартовые составы на матч 5-го тура Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Йедвай, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Крамарич.
Испания: Де Хеа, Серхи Роберто, Рамос, Мартинес, Альба, Сауль, Бускетс, Себальос, Родриго, Иско, Аспас.
Матч пройдет в Загребе и начнется в 22.45 по московскому времени.