Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Англия0
США0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Бельгия0
Исландия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Хорватия0
Испания0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Австрия0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Венгрия1
Эстония0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Греция0
Финляндия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Андорра0
Грузия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Сан-Марино0
Молдавия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Люксембург0
Беларусь0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Германия1
Россия0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Ирландия0
Северная Ирландия0
Футбол. Сборные
21:15
Израиль7
Гватемала0
Футбол. Сборные
20:00
Польша0
Чехия1
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан1
Латвия1
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
22:17 (мск), источник: Газета.Ру

Хорватия и Испания объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Хорватия и Испания объявили стартовые составы на матч 5-го тура Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Йедвай, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Крамарич.

Испания: Де Хеа, Серхи Роберто, Рамос, Мартинес, Альба, Сауль, Бускетс, Себальос, Родриго, Иско, Аспас.

Матч пройдет в Загребе и начнется в 22.45 по московскому времени.

Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хорватия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В сети появились цены на обед в Госдуме
Медведев объяснил, почему Россия может отказаться от участия в Давосе
IBU назвал условия для восстановления членства России
«Анжи» может сняться с РПЛ после окончания осенней части турнира
«Спартак» объявил о перестановках в тренерском штабе
Тренер Макгрегора: Понимаю, почему Хабиб накинулся на Конора
ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив «Ак Барс»
Российский нападающий «Вашингтона» выбыл на неопределенный срок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь