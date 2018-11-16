Хорватия вырвала победу в матче с Испанией благодаря голу в добавленное время

Автором первого мяча стал нападающий Хорватии Андрей Крамарич, отличившийся в начале второго тайма. Спустя две минуты хавбек испанцев Даниель Себальос сравнял счёт. Хорваты вновь вышли вперёд в середине второго тайма благодаря точному удару защитника Тина Едвая. Капитан Испании Серхио Рамос на 78-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Победу Хорватии принёс гол Едвая в добавленное время.