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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорватия вырвала победу в матче с Испанией благодаря голу в добавленное время

Сборная Хорватия одержала победу в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА с командой Испании. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Автором первого мяча стал нападающий Хорватии Андрей Крамарич, отличившийся в начале второго тайма. Спустя две минуты хавбек испанцев Даниель Себальос сравнял счёт. Хорваты вновь вышли вперёд в середине второго тайма благодаря точному удару защитника Тина Едвая. Капитан Испании Серхио Рамос на 78-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Победу Хорватии принёс гол Едвая в добавленное время.

В другом матче 5-го тура Лиги наций сборная Бельгии взяла верх над командой Исландии. Встреча состоялась в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола забил нападающий Миши Батшуайи.

Хорватия 3:2
Первый тайм: 0:0
Испания
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 4 Maksimir
Главные тренеры
Златко Далич Энрике Луис
Голы
54′ Андрей Крамарич  
69′ Тин Едвай  
90+3′ Тин Едвай  
  Дани Себальос 56′
  Серхио Рамос 78′
Составы
Ловре Калинич 12
Шиме Врсалько 2
Тин Едвай 16
Деян Ловрен 6
Домагой Вида 21
88′ Иван Перишич 4
Марсело Брозович 11
Лука Модрич (к) 10
70′ 73′ Анте Ребич 18
Йосип Брекало 22
67′ Иван Ракитич 7
Никола Влашич 13
89′ Андрей Крамарич 9
Марко Пьяца 20
1 Давид де Хеа
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
4 Иньиго Мартинес
15 Серхио Рамос (к)
8 Дани Себальос 90+1′
5 Серхио Бускетс 88′
22 Франсиско Роман Иско
6 Ньигес Сауль 74′
11 Хесус Хоакин Сусо
17 Яго Аспас 64′
7 Альваро Мората
9 Морено Родриго 61′
10 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 5
5 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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