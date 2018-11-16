Футболисты сборной Беларуси победили Люксембург в Лиге наций
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси выиграли в гостях у Люксембурга в Лиге наций со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси выиграли в гостях у Люксембурга в Лиге наций со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун.
В ходе первого тайма на стадионе «Жози Бартель» подопечные Игоря Криушенко имели преимущество и часто угрожали воротам хозяев поля. Шанс отличиться голом имели Александр Глеб и Павел Савицкий. Однако на 37-й минуте из пределов штрафной точно пробил Станислав Драгун.
После перерыва белорусский полузащитник отличился во второй раз. После навеса со штрафного удара, Станислав Драгун первым оказался у мяча и нанес удар под перекладину ворот — 2:0.
В другом матче группы 2 лиги D футболисты Молдовы с минимальным счетом 1:0 обыграли
Турнирное положение после пяти туров: Беларусь — 11 очков (5 матчей), Люксембург — 9 (5), Молдова — 8 (5),
В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет в
|Люксембург
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Беларусь
|Люк Хольц
|Игорь Криушенко
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|7
|19
|Фолы
|18
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)