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01:23 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси выиграли в гостях у Люксембурга в Лиге наций со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун.

В ходе первого тайма на стадионе «Жози Бартель» подопечные Игоря Криушенко имели преимущество и часто угрожали воротам хозяев поля. Шанс отличиться голом имели Александр Глеб и Павел Савицкий. Однако на 37-й минуте из пределов штрафной точно пробил Станислав Драгун.

После перерыва белорусский полузащитник отличился во второй раз. После навеса со штрафного удара, Станислав Драгун первым оказался у мяча и нанес удар под перекладину ворот — 2:0.

В другом матче группы 2 лиги D футболисты Молдовы с минимальным счетом 1:0 обыграли Сан-Марино — 1:0.

Турнирное положение после пяти туров: Беларусь — 11 очков (5 матчей), Люксембург — 9 (5), Молдова — 8 (5), Сан-Марино — 0 (5).

В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а Молдова примет в Кишиневе команду Люксембурга. Борьбу за единственную путевку на Евро-2020 продолжат только победители четырех квартетов лиги D.

Люксембург 0:2
Первый тайм: 0:1
Беларусь
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Josy Barthel
Главные тренеры
Люк Хольц Игорь Криушенко
Голы
  Станислав Драгун 37′
  Станислав Драгун 54′
Составы
Энтони Мори 1
Максим Шано 2
82′ Крис Филиппс 6
53′ Матиас Ениш 3
49′ Оливье Тилль 11
Орельен Жоаким 13
81′ Леандро Баррейро 16
Лоран Янс (к) 18
Данел Синани 14
46′ Ларс Герсон 7
Стефано Бенси 11
67′ Давид Тюрпель 20
Даниел да Мота 9
22 Андрей Горбунов
3 Александр Мартынович (к)
4 Игорь Шитов
17 Михаил Сиваков
19 Максим Володько
2 Станислав Драгун 83′
18 Иван Маевский
22 Игорь Стасевич
10 Александр Глеб 74′
14 Антон Путило
9 Павел Савицкий 75′
23 Сергей Баланович
11 Антон Сарока 87′ 71′
20 Николай Сигневич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 8
3 Угловые 7
19 Фолы 18
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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