Футболисты сборной Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун.

В ходе первого тайма на стадионе «Жози Бартель» подопечные Игоря Криушенко имели преимущество и часто угрожали воротам хозяев поля. Шанс отличиться голом имели Александр Глеб и Павел Савицкий. Однако на 37-й минуте из пределов штрафной точно пробил Станислав Драгун.

После перерыва белорусский полузащитник отличился во второй раз. После навеса со штрафного удара, Станислав Драгун первым оказался у мяча и нанес удар под перекладину ворот — 2:0.

В другом матче группы 2 лиги D футболисты Молдовы с минимальным счетом 1:0 обыграли Сан-Марино — 1:0.

Турнирное положение после пяти туров: Беларусь — 11 очков (5 матчей), Люксембург — 9 (5), Молдова — 8 (5), Сан-Марино — 0 (5).