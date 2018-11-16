Хорватия с ЧМ-2018 вернулась! Влашич помог победить испанцев
В Загребе было очень горячо.
В Загребе было очень горячо.
Какой же горячий матч выдали сборные Хорватии и Испании в Лиге наций, пока немцы разрывали нашу оборону в «товарняке»! Похоже, финалист ЧМ-2018 готов удержаться в европейской элите, несмотря на потерю после чемпионата мира целой группы классных игроков — Марио Манджукича, Даниэля Субашича, Ведрана Чорлуки, приостановившего карьеру
Казалось, поражение от Англии (2:3) в Севилье
Прессинг сборной Хорватии у чужой штрафной подарил хозяевам первый гол на 54-й минуте. Серхио Рамос отдал не самый аккуратный пас Серхи Роберто, а тот ошибся. Мяч попал в штрафной к Андрею Крамаричу, который спокойно переиграл Давида де Хеа. Правда, хозяева тут же пропустили, забыв об осторожности. «Красная фурия» сравняла счёт в результате классической для испанцев многоходовой комбинации, которую украсил прекрасный пас пяткой в исполнении Дани Себальоса. Он же и завершил атаку, хотя находился под давлением Шиме Врсалько.
При счёте 1:1 на поле появился полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Далич бросил его в бой на 67-й минуте. С этого времени началось всё самое интересное. Ещё через две минуты хорваты забили. После розыгрыша углового Лука Модрич вырезал на дальнюю штангу передачу, достойную обладателя «Золотого мяча», где находился
Развязка наступила на третьей компенсированной минуте. Невезучий в нынешнем сезоне де Хеа отбил сложный удар Йосипа Брекало (кстати, 20-летний форвард «Вольфсбурга» дебютировал в сборной) прямо на ногу Йедваю — и Тин сделал дубль. Сидевшая на трибуне президент Хорватии Колинда
Луису Энрике не по силам быстро вернуть Испанию на вершину. «Красная фурия» начала выступление в Лиге наций с двух побед, но теперь выиграет группу только в одном случае: если Англия с Хорватией сыграют 18 ноября вничью в последнем матче на «Уэмбли». Шансов на это минимум, ведь обеим командам нужна победа, чтобы финишировать на первом месте.
«Я очень доволен игрой. Результат — незаслуженный», — только и нашёл что сказать главный тренер испанцев.
|Златко Далич
|Энрике Луис
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)