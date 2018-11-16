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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорватия с ЧМ-2018 вернулась! Влашич помог победить испанцев

В Загребе было очень горячо.

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Источник: Reuters

Какой же горячий матч выдали сборные Хорватии и Испании в Лиге наций, пока немцы разрывали нашу оборону в «товарняке»! Похоже, финалист ЧМ-2018 готов удержаться в европейской элите, несмотря на потерю после чемпионата мира целой группы классных игроков — Марио Манджукича, Даниэля Субашича, Ведрана Чорлуки, приостановившего карьеру из-за проблем с сердцем Ивана Стринича и отколовшего себя от коллектива Николы Калинича. Победа над Испанией в Загребе это доказывает.

Казалось, поражение от Англии (2:3) в Севилье кое-чему научило главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. В частности, он наступил на горло своей гордости и вызвал в национальную команду левого защитника Жорди Альбу, с которым у него были непростые отношения в период работы в «Барселоне». Появление Альбы стало одним из пяти изменений в основе «Красной фурии» по сравнению с тем матчем. Тем не менее от перестановки футболистов качество игры принципиально не изменилось. Испанцы превзошли хорватов во владении (67% на 33%), но все равно уступили по ударам — 8:9 (в створ — 5:6). Одного лишнего попадания в цель команде Златко Далича оказалось достаточно для того, чтобы забить на гол больше. А вот у Луиса Энрике теперь, возможно, появятся проблемы в отношениях с другим игроком. Когда он убрал с поля Сауля, полузащитник «Атлетико» пожал руки всем, кроме главного тренера.

Прессинг сборной Хорватии у чужой штрафной подарил хозяевам первый гол на 54-й минуте. Серхио Рамос отдал не самый аккуратный пас Серхи Роберто, а тот ошибся. Мяч попал в штрафной к Андрею Крамаричу, который спокойно переиграл Давида де Хеа. Правда, хозяева тут же пропустили, забыв об осторожности. «Красная фурия» сравняла счёт в результате классической для испанцев многоходовой комбинации, которую украсил прекрасный пас пяткой в исполнении Дани Себальоса. Он же и завершил атаку, хотя находился под давлением Шиме Врсалько.

При счёте 1:1 на поле появился полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Далич бросил его в бой на 67-й минуте. С этого времени началось всё самое интересное. Ещё через две минуты хорваты забили. После розыгрыша углового Лука Модрич вырезал на дальнюю штангу передачу, достойную обладателя «Золотого мяча», где находился почему-то совершенно свободный защитник Тин Едвай. Потом Врсалько неаккуратно прервал полёт мяча в своей штрафной, сыграв рукой, и судья назначил пенальти. Серхио Рамос обманул голкипера Ловре Калинича, пробивая с «точки». Хозяева в эмоциональной концовке тоже требовали пенальти за фол Альбы на Крамариче, однако в этой ситуации арбитр лишил Луиса Энрике шанса сделать защитника «Барселоны» виноватым в поражении. Зато возник конфликт между Серхио Бускетсом и Иваном Перишичем, в результате которого оба получили по жёлтой карточке.

Развязка наступила на третьей компенсированной минуте. Невезучий в нынешнем сезоне де Хеа отбил сложный удар Йосипа Брекало (кстати, 20-летний форвард «Вольфсбурга» дебютировал в сборной) прямо на ногу Йедваю — и Тин сделал дубль. Сидевшая на трибуне президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, возможно, даже на чемпионате мира не пережила таких эмоций, как в этот момент!

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Луису Энрике не по силам быстро вернуть Испанию на вершину. «Красная фурия» начала выступление в Лиге наций с двух побед, но теперь выиграет группу только в одном случае: если Англия с Хорватией сыграют 18 ноября вничью в последнем матче на «Уэмбли». Шансов на это минимум, ведь обеим командам нужна победа, чтобы финишировать на первом месте.

«Я очень доволен игрой. Результат — незаслуженный», — только и нашёл что сказать главный тренер испанцев.

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Хорватия 3:2
Первый тайм: 0:0
Испания
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 4 Maksimir
Главные тренеры
Златко Далич Энрике Луис
Голы
54′ Андрей Крамарич  
69′ Тин Едвай  
90+3′ Тин Едвай  
  Дани Себальос 56′
  Серхио Рамос 78′
Составы
Ловре Калинич 12
Шиме Врсалько 2
Тин Едвай 16
Деян Ловрен 6
Домагой Вида 21
88′ Иван Перишич 4
Марсело Брозович 11
Лука Модрич (к) 10
70′ 73′ Анте Ребич 18
Йосип Брекало 22
67′ Иван Ракитич 7
Никола Влашич 13
89′ Андрей Крамарич 9
Марко Пьяца 20
1 Давид де Хеа
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
4 Иньиго Мартинес
15 Серхио Рамос (к)
8 Дани Себальос 90+1′
5 Серхио Бускетс 88′
22 Франсиско Роман Иско
6 Ньигес Сауль 74′
11 Хесус Хоакин Сусо
17 Яго Аспас 64′
7 Альваро Мората
9 Морено Родриго 61′
10 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 5
5 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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