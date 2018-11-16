Стойлов: Первый тайм матча с Латвией был одним из лучших для нас в Лиге наций
Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стойлов на послематчевой
Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стойлов на послематчевой
— Думаю, сегодня был интересный матч. Наша команда играла хорошо. Первый тайм играла в высоком ритме, хорошо держали мяч, было много моментов. Не могу даже сосчитать, сколько моментов было у нас. Многие футболисты не проявили свои лучшие качества. Не было эффективности в завершении атак. Гол опять получили со стандарта — второй матч пропускаем со штрафных. Потерялись на 10 минут и снова вернулись в игру. Во втором тайме инициатива вновь была у нас, было много моментов. Можно сказать, что физически устали в конце. Игра была хорошая, но результат не тот, который нас устраивает. Итог матча мне не нравится, потому что мы владели большим преимуществом. Хочу добавить, что в Лиге наций от нас отвернулась удача.
— Оцените игру Зайнутдинова в сегодняшней игре. И Логвиненко сегодня действовал неуверенно, это связано с отсутствием игровой практики в клубе?
— В клубе Зайнутдинов вынужден играть на фланге, потому что Шомко травмирован. Он молод и старается. Не надо от Зайнутдинова требовать много, не надо ждать, что он будет забивать и тащить команду в каждой игре. Ему всего 19 лет, нужно еще работать. Да, сегодня было видно, что
По Логвиненко. Я не ожидал, что Юра выдержит весь матч, потому что он месяц был без игровой практики. У него была травма, и он не играл в стартовом составе «Астаны». Считаю, он сыграл на хорошем уровне.
— Показалось, что Казахстан в первом тайме играл существенно медленнее, чем обычно. Что Вы думаете по этому поводу?
— Первый тайм был одним из лучших в турнире: было много моментов, чтобы забить гол. Если бы мы были точны в завершающих передачах и лучше реализовывали моменты, то счет был бы 3:0 или 4:0. Не ожидал, что мы сможем создать столько моментов. Повторюсь, команда играет в динамичный футбол, но результат нас не устраивает. Я не ждал, что в первых 3−4 играх мы завоюем путевку на Чемпионат Мира, надо развиваться постепенно. У нас проблемы в завершении атак, в остальном все в порядке. Каждому игроку нужно работать над собой в клубах. Если не будет индивидуального развития, это может сказаться на прогрессе нашей сборной. Наша команда лучше, чем Латвия и Андорра. У нас игроки выше классом, но результат у нас не тот, который мы заслуживаем.
Наши игроки легко теряют места в клубах. К примеру, Турысбек. Он с Андоррой играл в динамичный футбол. Мы ему говорили, что в клубе надо работать над скоростью и динамикой. Потому что когда бывают матчи высокого уровня, ему не хватает динамики, а у других наоборот, есть динамика, но не хватает уверенности. Каждому игроку нужно работать, и расти в клубах. Когда будет прогресс в там, наша сборная будет еще сильнее.
— Наша команда нанесла за игру около 30-ти ударов, но многие из них были блокированы или летели мимо. Это показатель уровня мастерства наших игроков?
— Я перед игрой говорил моим футболистам, что нужно было бить по воротам, потому что кто не бьет, тот не забивает голы. По статистике кажется было 27−28 ударов…
— 29 ударов!
— Да, надо увереннее завершать атаки. У наших игроков есть мастерство, но нужно время, чтобы обрести уверенность в своих силах. Для этого надо больше работать. Все просто.
— Насколько наша сборная зависит от настроения Исламхана? Ведь в последних турах чемпионата «Кайрат» потерял очки и занял второе место.
— Сборная зависит от игры Бауыржана в атаке — он один из лидеров команды. Думаю, плохие результаты «Кайрата» отразились на его уверенности в завершении атак. Как вы все видели, сегодня он упустил много моментов, раньше реализовывал их легче. У Исламхана есть качества и характер, поэтому он вернется на свой прежний уровень. Сегодня в первом тайме он сыграл здорово во всех компонентах, кроме завершения. Если бы ему повезло, то он бы забил три гола и исход игры решился бы в первой половине матча. Тот футбол, который он показал, заслуживает положительных оценок. Дай Бог, чтобы все играли как Бауыржан.
|Станимир Стойлов
|Миксу Паателайнен
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|29
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Йенс Мое (Дания)