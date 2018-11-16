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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов: Первый тайм матча с Латвией был одним из лучших для нас в Лиге наций

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стойлов на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда хорошо играла против Латвии, встреча с которой в рамках Лиги наций завершилась ничьей, сообщается на сайте КФФ.

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— Думаю, сегодня был интересный матч. Наша команда играла хорошо. Первый тайм играла в высоком ритме, хорошо держали мяч, было много моментов. Не могу даже сосчитать, сколько моментов было у нас. Многие футболисты не проявили свои лучшие качества. Не было эффективности в завершении атак. Гол опять получили со стандарта — второй матч пропускаем со штрафных. Потерялись на 10 минут и снова вернулись в игру. Во втором тайме инициатива вновь была у нас, было много моментов. Можно сказать, что физически устали в конце. Игра была хорошая, но результат не тот, который нас устраивает. Итог матча мне не нравится, потому что мы владели большим преимуществом. Хочу добавить, что в Лиге наций от нас отвернулась удача.

— Оцените игру Зайнутдинова в сегодняшней игре. И Логвиненко сегодня действовал неуверенно, это связано с отсутствием игровой практики в клубе?

— В клубе Зайнутдинов вынужден играть на фланге, потому что Шомко травмирован. Он молод и старается. Не надо от Зайнутдинова требовать много, не надо ждать, что он будет забивать и тащить команду в каждой игре. Ему всего 19 лет, нужно еще работать. Да, сегодня было видно, что чуть-чуть потерялся в своей зоне. Ему, как и всей нашей молодой команде, нужно время для развития. У него есть будущее. У молодых футболистов такое бывает, когда они проводят хороший отрезок, затем идет спад.

По Логвиненко. Я не ожидал, что Юра выдержит весь матч, потому что он месяц был без игровой практики. У него была травма, и он не играл в стартовом составе «Астаны». Считаю, он сыграл на хорошем уровне.

— Показалось, что Казахстан в первом тайме играл существенно медленнее, чем обычно. Что Вы думаете по этому поводу?

— Первый тайм был одним из лучших в турнире: было много моментов, чтобы забить гол. Если бы мы были точны в завершающих передачах и лучше реализовывали моменты, то счет был бы 3:0 или 4:0. Не ожидал, что мы сможем создать столько моментов. Повторюсь, команда играет в динамичный футбол, но результат нас не устраивает. Я не ждал, что в первых 3−4 играх мы завоюем путевку на Чемпионат Мира, надо развиваться постепенно. У нас проблемы в завершении атак, в остальном все в порядке. Каждому игроку нужно работать над собой в клубах. Если не будет индивидуального развития, это может сказаться на прогрессе нашей сборной. Наша команда лучше, чем Латвия и Андорра. У нас игроки выше классом, но результат у нас не тот, который мы заслуживаем.

Наши игроки легко теряют места в клубах. К примеру, Турысбек. Он с Андоррой играл в динамичный футбол. Мы ему говорили, что в клубе надо работать над скоростью и динамикой. Потому что когда бывают матчи высокого уровня, ему не хватает динамики, а у других наоборот, есть динамика, но не хватает уверенности. Каждому игроку нужно работать, и расти в клубах. Когда будет прогресс в там, наша сборная будет еще сильнее.

— Наша команда нанесла за игру около 30-ти ударов, но многие из них были блокированы или летели мимо. Это показатель уровня мастерства наших игроков?

— Я перед игрой говорил моим футболистам, что нужно было бить по воротам, потому что кто не бьет, тот не забивает голы. По статистике кажется было 27−28 ударов…

— 29 ударов!

— Да, надо увереннее завершать атаки. У наших игроков есть мастерство, но нужно время, чтобы обрести уверенность в своих силах. Для этого надо больше работать. Все просто.

— Насколько наша сборная зависит от настроения Исламхана? Ведь в последних турах чемпионата «Кайрат» потерял очки и занял второе место.

— Сборная зависит от игры Бауыржана в атаке — он один из лидеров команды. Думаю, плохие результаты «Кайрата» отразились на его уверенности в завершении атак. Как вы все видели, сегодня он упустил много моментов, раньше реализовывал их легче. У Исламхана есть качества и характер, поэтому он вернется на свой прежний уровень. Сегодня в первом тайме он сыграл здорово во всех компонентах, кроме завершения. Если бы ему повезло, то он бы забил три гола и исход игры решился бы в первой половине матча. Тот футбол, который он показал, заслуживает положительных оценок. Дай Бог, чтобы все играли как Бауыржан.

Казахстан 1:1
Первый тайм: 1:0
Латвия
15.11.2018, 18:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Миксу Паателайнен
Голы
37′ Гафуржан Суюмбаев  
  Денис Ракелс 49′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Гафуржан Суюмбаев 16
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
80′ Роман Муртазаев 14
Максим Федин 20
74′ Бауыржан Турысбек 15
Алексей Щеткин 13
87′ Бактиер Зайнутдинов 19
Еркебулан Тунгышбаев 11
1 Андрис Ванин (к)
2 Виталий Максименко
4 Каспарс Дубра
6 Владислав Габов
13 Вячеслав Исаев
19 Виталий Ягодинский
17 Игорь Тарасов
15 Денис Ракелс
14 Андрей Цыганик 45′
18 Роберт Савалниекс
10 Валерий Шабала 72′
9 Янис Икауниекс
11 Артур Карашаускс 62′
7 Ритварс Ругинс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
7 Угловые 2
17 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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