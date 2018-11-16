Стойлов: Первый тайм матча с Латвией был одним из лучших для нас в Лиге наций

— Думаю, сегодня был интересный матч. Наша команда играла хорошо. Первый тайм играла в высоком ритме, хорошо держали мяч, было много моментов. Не могу даже сосчитать, сколько моментов было у нас. Многие футболисты не проявили свои лучшие качества. Не было эффективности в завершении атак. Гол опять получили со стандарта — второй матч пропускаем со штрафных. Потерялись на 10 минут и снова вернулись в игру. Во втором тайме инициатива вновь была у нас, было много моментов. Можно сказать, что физически устали в конце. Игра была хорошая, но результат не тот, который нас устраивает. Итог матча мне не нравится, потому что мы владели большим преимуществом. Хочу добавить, что в Лиге наций от нас отвернулась удача.

— Оцените игру Зайнутдинова в сегодняшней игре. И Логвиненко сегодня действовал неуверенно, это связано с отсутствием игровой практики в клубе?

— В клубе Зайнутдинов вынужден играть на фланге, потому что Шомко травмирован. Он молод и старается. Не надо от Зайнутдинова требовать много, не надо ждать, что он будет забивать и тащить команду в каждой игре. Ему всего 19 лет, нужно еще работать. Да, сегодня было видно, что чуть-чуть потерялся в своей зоне. Ему, как и всей нашей молодой команде, нужно время для развития. У него есть будущее. У молодых футболистов такое бывает, когда они проводят хороший отрезок, затем идет спад.

По Логвиненко. Я не ожидал, что Юра выдержит весь матч, потому что он месяц был без игровой практики. У него была травма, и он не играл в стартовом составе «Астаны». Считаю, он сыграл на хорошем уровне.

— Показалось, что Казахстан в первом тайме играл существенно медленнее, чем обычно. Что Вы думаете по этому поводу?

— Первый тайм был одним из лучших в турнире: было много моментов, чтобы забить гол. Если бы мы были точны в завершающих передачах и лучше реализовывали моменты, то счет был бы 3:0 или 4:0. Не ожидал, что мы сможем создать столько моментов. Повторюсь, команда играет в динамичный футбол, но результат нас не устраивает. Я не ждал, что в первых 3−4 играх мы завоюем путевку на Чемпионат Мира, надо развиваться постепенно. У нас проблемы в завершении атак, в остальном все в порядке. Каждому игроку нужно работать над собой в клубах. Если не будет индивидуального развития, это может сказаться на прогрессе нашей сборной. Наша команда лучше, чем Латвия и Андорра. У нас игроки выше классом, но результат у нас не тот, который мы заслуживаем.

Наши игроки легко теряют места в клубах. К примеру, Турысбек. Он с Андоррой играл в динамичный футбол. Мы ему говорили, что в клубе надо работать над скоростью и динамикой. Потому что когда бывают матчи высокого уровня, ему не хватает динамики, а у других наоборот, есть динамика, но не хватает уверенности. Каждому игроку нужно работать, и расти в клубах. Когда будет прогресс в там, наша сборная будет еще сильнее.

— Наша команда нанесла за игру около 30-ти ударов, но многие из них были блокированы или летели мимо. Это показатель уровня мастерства наших игроков?

— Я перед игрой говорил моим футболистам, что нужно было бить по воротам, потому что кто не бьет, тот не забивает голы. По статистике кажется было 27−28 ударов…

— 29 ударов!

— Да, надо увереннее завершать атаки. У наших игроков есть мастерство, но нужно время, чтобы обрести уверенность в своих силах. Для этого надо больше работать. Все просто.

— Насколько наша сборная зависит от настроения Исламхана? Ведь в последних турах чемпионата «Кайрат» потерял очки и занял второе место.