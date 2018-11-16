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10:48 (мск), источник: Советский спорт

Сборная Боснии и Герцеговины добилась повышения в классе в Лиге наций

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу сыграла вничью с командой Австрии и в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА выступит в лиге А.

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Источник: Reuters

Встреча группы 3 лиги В, состоявшаяся в Вене, завершилась со счетом 0:0.

Команда Боснии и Герцеговины набрала 10 очков и гарантировала себе первое место в группе, а с ним и путевку в лигу А. Австрийцы (4 очка) занимают второе место, сборная Северной Ирландии (0) — последнее.

Австрия 0:0
Первый тайм: 0:0
Босния и Герцеговина
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 3 Ernst-Happel-Stadion
Главные тренеры
Франко Фода Роберт Просинечки
Составы
Хайнц Линднер 1
Александр Драгович 3
Мартин Хинтереггер 4
Штефан Лайнер 20
Давид Алаба 8
89′ Юлиан Баумгартлингер (к) 14
Валентино Лазаро 22
Марко Арнаутович 7
39′ 82′ Петер Жуль 16
Марк Янко 21
45′ Флориан Кайнц 17
Ксавер Шлагер 23
67′ Алессандро Шепф 18
Михаэль Грегорич 11
12 Ибрахим Шехич
2 Эльдар Чивич
6 Огньен Враньеш 49′
15 Тони Шуньич
17 Эрвин Зуканович
7 Мухамед Бешич
8 Эдин Вишча
21 Элвис Сарич 88′
11 Эдин Джеко (к)
9 Харис Дульевич 79′ 77′
19 Раде Крунич
10 Миралем Пьянич 87′
13 Амер Гояк
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 3
6 Угловые 5
10 Фолы 14
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Эндрю Даллас (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Австрия
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