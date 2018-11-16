Сборная Боснии и Герцеговины добилась повышения в классе в Лиге наций

Встреча группы 3 лиги В, состоявшаяся в Вене, завершилась со счетом 0:0.

Команда Боснии и Герцеговины набрала 10 очков и гарантировала себе первое место в группе, а с ним и путевку в лигу А. Австрийцы (4 очка) занимают второе место, сборная Северной Ирландии (0) — последнее.