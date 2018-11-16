Сборная Боснии и Герцеговины добилась повышения в классе в Лиге наций
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу сыграла вничью с командой Австрии и в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА выступит в лиге А.
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу сыграла вничью с командой Австрии и в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА выступит в лиге А.
Встреча группы 3 лиги В, состоявшаяся в Вене, завершилась со счетом 0:0.
Команда Боснии и Герцеговины набрала 10 очков и гарантировала себе первое место в группе, а с ним и путевку в лигу А. Австрийцы (4 очка) занимают второе место, сборная Северной Ирландии (0) — последнее.
|Австрия
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Босния и Герцеговина
|Франко Фода
|Роберт Просинечки
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Эндрю Даллас (Шотландия)