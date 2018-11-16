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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Один гол при полном доминировании, или как Казахстан играл с Латвией в пятом туре Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу по всем статьям превзошла Латвию в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций, но при этом снова упустила над ней победу (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.

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По тому как подопечные Станимира Стойлова играли в первом тайме, они должны были снимать все вопросы еще до перерыва, но слабая реализация моментов сказалась на итоговом результате встречи. Хотя по основным компонентам игры хозяева были сильнее. Так, удары по воротам 29−7 (из них в створ 6−2), угловые 7−2, офсайды 1−3, передачи 595−330 (из них точные 507−234), отборы/перехваты/подборы 35−34, выносы 12−46, фолы 17−8, владение мячом 63%-37%.

Отметим, что на гол Гафуржана Суюмбаева на 37-й минуте латвийская сборная ответила точным ударом Дениса Ракеля на 49-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти туров в первой отборочной группе с 13 очками уверенно лидирует Грузия, сыгравшая вничью с Андоррой (1:1) и получившая возможность побороться за путевку на Евро-2020 с другими командами из дивизиона D. У Казахстана шесть баллов, у Латвии и Андорры — по три.

Заключительный, шестой тур состоится 19 ноября. В этот день сыграют Грузия — Казахстан, Андорра — Латвия.

Казахстан 1:1
Первый тайм: 1:0
Латвия
15.11.2018, 18:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Миксу Паателайнен
Голы
37′ Гафуржан Суюмбаев  
  Денис Ракелс 49′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Гафуржан Суюмбаев 16
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
80′ Роман Муртазаев 14
Максим Федин 20
74′ Бауыржан Турысбек 15
Алексей Щеткин 13
87′ Бактиер Зайнутдинов 19
Еркебулан Тунгышбаев 11
1 Андрис Ванин (к)
2 Виталий Максименко
4 Каспарс Дубра
6 Владислав Габов
13 Вячеслав Исаев
19 Виталий Ягодинский
17 Игорь Тарасов
15 Денис Ракелс
14 Андрей Цыганик 45′
18 Роберт Савалниекс
10 Валерий Шабала 72′
9 Янис Икауниекс
11 Артур Карашаускс 62′
7 Ритварс Ругинс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
7 Угловые 2
17 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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