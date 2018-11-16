Один гол при полном доминировании, или как Казахстан играл с Латвией в пятом туре Лиги наций

По тому как подопечные Станимира Стойлова играли в первом тайме, они должны были снимать все вопросы еще до перерыва, но слабая реализация моментов сказалась на итоговом результате встречи. Хотя по основным компонентам игры хозяева были сильнее. Так, удары по воротам 29−7 (из них в створ 6−2), угловые 7−2, офсайды 1−3, передачи 595−330 (из них точные 507−234), отборы/перехваты/подборы 35−34, выносы 12−46, фолы 17−8, владение мячом 63%-37%.

Отметим, что на гол Гафуржана Суюмбаева на 37-й минуте латвийская сборная ответила точным ударом Дениса Ракеля на 49-й минуте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5gvhrE1ihg8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти туров в первой отборочной группе с 13 очками уверенно лидирует Грузия, сыгравшая вничью с Андоррой (1:1) и получившая возможность побороться за путевку на Евро-2020 с другими командами из дивизиона D. У Казахстана шесть баллов, у Латвии и Андорры — по три.