Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций

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Подопечные Игоря Криушенко выступают в низшем дивизионе лиге D и после пяти игр имеют в своем активе 11 очков, восемь забитых и ни одного пропущенного мяча. Подобным результатом может похвастаться лишь команда Дании, которая после двух игр имеет баланс забитых и пропущенных — 2:0. Однако этой сборной предстоит провести два непростых поединка: на выезде с Уэльсом и дома с Ирландией.

Лучшим снайпером лиги D является Станислав Драгун. Полузащитник БАТЭ оформил голевой дубль в прошедшем накануне матче с Люксембургом и вышел на первое место в списке самых забивных игроков.

Заключительный матч Лиги наций белорусские футболисты проведут 18 ноября. В случае победы наша сборная выйдет в плей-офф и вместе с тремя другими победителями лиги D поборется на путевку на чемпионат Европы 2020 года. Такая же формула в лигах А, В и С.