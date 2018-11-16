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11:47 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты остаются одной из двух команд в Лиге наций, не пропускавших голов в этом турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Подопечные Игоря Криушенко выступают в низшем дивизионе лиге D и после пяти игр имеют в своем активе 11 очков, восемь забитых и ни одного пропущенного мяча. Подобным результатом может похвастаться лишь команда Дании, которая после двух игр имеет баланс забитых и пропущенных — 2:0. Однако этой сборной предстоит провести два непростых поединка: на выезде с Уэльсом и дома с Ирландией.

Лучшим снайпером лиги D является Станислав Драгун. Полузащитник БАТЭ оформил голевой дубль в прошедшем накануне матче с Люксембургом и вышел на первое место в списке самых забивных игроков.

Заключительный матч Лиги наций белорусские футболисты проведут 18 ноября. В случае победы наша сборная выйдет в плей-офф и вместе с тремя другими победителями лиги D поборется на путевку на чемпионат Европы 2020 года. Такая же формула в лигах А, В и С.

Отборочный турнир к континентальному форуму будет состоять из десяти групп, по две лучшие команды выходят в финальную стадию (20 путевок). Всего в Евро-2020 примет участие 24 сборные. Финальная стадия пройдет в 12 городах разных стран Старого Света.

Люксембург 0:2
Первый тайм: 0:1
Беларусь
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Josy Barthel
Главные тренеры
Люк Хольц Игорь Криушенко
Голы
  Станислав Драгун 37′
  Станислав Драгун 54′
Составы
Энтони Мори 1
Максим Шано 2
82′ Крис Филиппс 6
81′ Кристофер Мартинс Перейра 8
49′ Оливье Тилль 15
Лоран Янс (к) 18
53′ Матиас Ениш 19
Орельен Жоаким 22
Данел Синани 14
45′ Ларс Герсон 7
Стефано Бенси 11
67′ Давид Тюрпель 20
Даниел да Мота 9
16 Андрей Горбунов
3 Александр Мартынович (к)
4 Игорь Шитов
17 Михаил Сиваков
19 Максим Володько
2 Станислав Драгун 83′
18 Иван Маевский
22 Игорь Стасевич
10 Александр Глеб 74′
14 Антон Путило
8 Павел Савицкий 72′
23 Сергей Баланович
11 Антон Сарока 85′ 71′
13 Николай Сигневич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 7
19 Фолы 17
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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