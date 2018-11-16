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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Криушенко: Хочется, чтобы Глеб играл за сборную как можно дольше

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал победу матче Лиги наций против сборной Люксембурга (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

Также он выразил надежду, что полузащитник Александр Глеб сможет выступать за команду как можно дольше.

— Хочу в первую очередь поздравить ребят с этой победой. А также всех наших болельщиков, всех, кто верил в нас и поддерживал. Что касается игры, то первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Забили мяч. А затем были еще моменты, чтобы увеличить счет. Во втором тайме соперник немного встрепенулся, освежил фланги и поджимал нас. Но не скажу, что было создано что-то серьезное. Да, были подходы и полумоменты, но не более того. Забили второй мяч — и, по большому счету, предрешили исход матча. После чего довели его до победного конца.

— Вы вернули в команду Александра Глеба. Надеетесь, что он еще долго будет играть в сборной? Или какие у вас на него виды?

— Взяли его в команду, поскольку он сейчас имеет постоянную игровую практику. И достаточно неплохо провел последние матчи — и с «Челси», и в чемпионате Беларус. А уж сколько Саше позволит здоровье, сколько ему отмерено богом — дай бог, пусть играет, помогает нам и радует зрителей. Здесь сложно сказать, как долго. Но хочется, чтобы как можно дольше все это длилось, — цитирует специалиста «Прессбол».

Люксембург 0:2
Первый тайм: 0:1
Беларусь
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Josy Barthel
Главные тренеры
Люк Хольц Игорь Криушенко
Голы
  Станислав Драгун 37′
  Станислав Драгун 54′
Составы
Энтони Мори 1
Максим Шано 2
82′ Крис Филиппс 6
81′ Кристофер Мартинс Перейра 8
49′ Оливье Тилль 15
Лоран Янс (к) 18
53′ Матиас Ениш 19
Орельен Жоаким 22
Данел Синани 14
45′ Ларс Герсон 7
Стефано Бенси 11
67′ Давид Тюрпель 20
Даниел да Мота 9
16 Андрей Горбунов
3 Александр Мартынович (к)
4 Игорь Шитов
17 Михаил Сиваков
19 Максим Володько
2 Станислав Драгун 83′
18 Иван Маевский
22 Игорь Стасевич
10 Александр Глеб 74′
14 Антон Путило
8 Павел Савицкий 72′
23 Сергей Баланович
11 Антон Сарока 85′ 71′
13 Николай Сигневич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 7
19 Фолы 17
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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