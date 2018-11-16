Игорь Криушенко: Хочется, чтобы Глеб играл за сборную как можно дольше

Источник: РИА "Новости"

Также он выразил надежду, что полузащитник Александр Глеб сможет выступать за команду как можно дольше.

— Хочу в первую очередь поздравить ребят с этой победой. А также всех наших болельщиков, всех, кто верил в нас и поддерживал. Что касается игры, то первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Забили мяч. А затем были еще моменты, чтобы увеличить счет. Во втором тайме соперник немного встрепенулся, освежил фланги и поджимал нас. Но не скажу, что было создано что-то серьезное. Да, были подходы и полумоменты, но не более того. Забили второй мяч — и, по большому счету, предрешили исход матча. После чего довели его до победного конца.

— Вы вернули в команду Александра Глеба. Надеетесь, что он еще долго будет играть в сборной? Или какие у вас на него виды?