Французы отправились в Роттердам оформлять выход в плей-офф
В пятницу в Роттердаме в матче Лиги наций действующие чемпионы мира сыграют с Голландией.
В пятницу в Роттердаме в матче Лиги наций действующие чемпионы мира сыграют с Голландией.
Французам для выхода в
«Оранжевые», которые в последнее время возвращают себе былую силу, дома выступают очень здорово. Стоит сказать, что они выиграли шесть из последних семи матчей, уступив лишь Англии в товарищеской встрече. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» хоть и считают действующих чемпионов мира фаворитами с коэффициентом на победу 2,30, тем не менее, предрекают достаточно равную игру. Успех хозяев поля оценивается с котировкой 2,80.
Особое внимание французская оборона должна уделить Мемфису Депаю, набравшему потрясающую форму. Он забил четыре гола в последних четырех матчах за «Лион», а также отличился в предыдущем официальном матче за сборную против Германии. На то, что Депай забьет французам, БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,10.
Сборная Голландии сыграет в Роттердаме, где сейчас выступает одна из главных ее звезд в 21-м веке — Робин ван Перси. Нападающий «Фейеноорда» недавно заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. Не стал дожидаться лета другой знаковый представитель «оранжевых». Чуть ранее Рафаэль ван дер Варт объявил о том, что решил закончить с футболом. Наверняка оба будут присутствовать на стадионе «де Кюйп», но увидят ли они победу своих?