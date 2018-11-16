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10:54 (мск)

Французы отправились в Роттердам оформлять выход в плей-офф

В пятницу в Роттердаме в матче Лиги наций действующие чемпионы мира сыграют с Голландией.

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Источник: Reuters

Французам для выхода в плей-офф турнира достаточно будет набрать одно очко. После поражения на «Стад де Франс» (1:2) в первом круге голландцы дома в Амстердаме разгромили немцев — 3:0, что выглядело сенсацией. И теперь ситуация в группе такова, что только два поражения голландцев в двух матчах позволят Германии не оказаться в Лиге Б. Разве мог кто-то еще в начале года представить такое?

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16.11.2018, 22:45
Нидерланды
-Франция-

«Оранжевые», которые в последнее время возвращают себе былую силу, дома выступают очень здорово. Стоит сказать, что они выиграли шесть из последних семи матчей, уступив лишь Англии в товарищеской встрече. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» хоть и считают действующих чемпионов мира фаворитами с коэффициентом на победу 2,30, тем не менее, предрекают достаточно равную игру. Успех хозяев поля оценивается с котировкой 2,80.

Особое внимание французская оборона должна уделить Мемфису Депаю, набравшему потрясающую форму. Он забил четыре гола в последних четырех матчах за «Лион», а также отличился в предыдущем официальном матче за сборную против Германии. На то, что Депай забьет французам, БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,10.

Сборная Голландии сыграет в Роттердаме, где сейчас выступает одна из главных ее звезд в 21-м веке — Робин ван Перси. Нападающий «Фейеноорда» недавно заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. Не стал дожидаться лета другой знаковый представитель «оранжевых». Чуть ранее Рафаэль ван дер Варт объявил о том, что решил закончить с футболом. Наверняка оба будут присутствовать на стадионе «де Кюйп», но увидят ли они победу своих?

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