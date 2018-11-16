Французы отправились в Роттердам оформлять выход в плей-офф

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Французам для выхода в плей-офф турнира достаточно будет набрать одно очко. После поражения на «Стад де Франс» (1:2) в первом круге голландцы дома в Амстердаме разгромили немцев — 3:0, что выглядело сенсацией. И теперь ситуация в группе такова, что только два поражения голландцев в двух матчах позволят Германии не оказаться в Лиге Б. Разве мог кто-то еще в начале года представить такое?

Футбол Лига наций А 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Нидерланды - Франция -

«Оранжевые», которые в последнее время возвращают себе былую силу, дома выступают очень здорово. Стоит сказать, что они выиграли шесть из последних семи матчей, уступив лишь Англии в товарищеской встрече. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» хоть и считают действующих чемпионов мира фаворитами с коэффициентом на победу 2,30, тем не менее, предрекают достаточно равную игру. Успех хозяев поля оценивается с котировкой 2,80.

Особое внимание французская оборона должна уделить Мемфису Депаю, набравшему потрясающую форму. Он забил четыре гола в последних четырех матчах за «Лион», а также отличился в предыдущем официальном матче за сборную против Германии. На то, что Депай забьет французам, БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,10.