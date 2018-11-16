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14:53 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России Рауш и Кудряшов имеют незначительные проблемы со здоровьем

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 16 ноября. /ТАСС/. Защитники сборной России по футболу Константин Рауш и Федор Кудряшов имеют незначительные проблемы со здоровьем после товарищеского матча против команды Германии. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды и Российского футбольного союза Игорь Владимиров.

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В четверг сборная России проиграла в товарищеском матче команде Германии со счетом 0:3. В пятницу российские футболисты провели восстановительную тренировку в рамках подготовки к матчу четвертого тура группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

«Как мы уже говорили ранее, Роман Зобнин покинул расположение сборной. Защитник Константин Рауш испытывает миофасциальный синдром спины. У Федора Кудряшова небольшое воспаление мышц бедра. Все остальные тренируются в различных группах в зависимости от участия во вчерашнем матче», — сказал Владимиров.

Сборная России продолжит тренировочный сбор в Лейпциге до 18 ноября. Заключительный матч группового этапа против шведов состоится 20 ноября в Стокгольме на стадионе «Френдс- Арена».

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