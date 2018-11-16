Футболисты сборной России Рауш и Кудряшов имеют незначительные проблемы со здоровьем

В четверг сборная России проиграла в товарищеском матче команде Германии со счетом 0:3. В пятницу российские футболисты провели восстановительную тренировку в рамках подготовки к матчу четвертого тура группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

«Как мы уже говорили ранее, Роман Зобнин покинул расположение сборной. Защитник Константин Рауш испытывает миофасциальный синдром спины. У Федора Кудряшова небольшое воспаление мышц бедра. Все остальные тренируются в различных группах в зависимости от участия во вчерашнем матче», — сказал Владимиров.