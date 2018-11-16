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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

Сборную Казахстана перед последним матчем Лиги наций покинули капитаны «Кайрата» и «Астаны»

Расположение сборной Казахстана перед последним матчем в Лиге наций покинули три игрока. Об этом сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).

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Тренерский штаб решил проверить ближайший резерв и дал возможность отдохнуть вратарю «Астаны» Ненаду Эричу и двум полузащитникам «Кайрата» — Бауыржану Исламхану и Георгию Жукову. Все они покинули расположение команды.

На смену Эричу, Исламхану и Жукову приглашены футболисты из резервного списка — вратарь «Кайсара» Марсель Исламкулов, полузащитник «Атырау» Юрий Перцух и нападающий «Шахтера» Оралхан Омиртаев.

Отметим, что Исламхан в отсутствии травмированного защитника «Астаны» Дмитрия Шомко стал капитаном сборной Казахстана. Аналогичные функции он исполняет и в клубе, а Эрич является капитаном «Астаны».

Следующий матч сборная Казахстана проведет 19 ноября в гостях против Грузии. Эта игра станет заключительной в Лиге наций, но не повлияет на турнирный расклад — грузины обеспечили себе первое место еще в четвертом туре.

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