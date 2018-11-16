Сборную Казахстана перед последним матчем Лиги наций покинули капитаны «Кайрата» и «Астаны»

Тренерский штаб решил проверить ближайший резерв и дал возможность отдохнуть вратарю «Астаны» Ненаду Эричу и двум полузащитникам «Кайрата» — Бауыржану Исламхану и Георгию Жукову. Все они покинули расположение команды.
На смену Эричу, Исламхану и Жукову приглашены футболисты из резервного списка — вратарь «Кайсара» Марсель Исламкулов, полузащитник «Атырау» Юрий Перцух и нападающий «Шахтера» Оралхан Омиртаев.
Отметим, что Исламхан в отсутствии травмированного защитника «Астаны» Дмитрия Шомко стал капитаном сборной Казахстана. Аналогичные функции он исполняет и в клубе, а Эрич является капитаном «Астаны».
Следующий матч сборная Казахстана проведет 19 ноября в гостях против Грузии. Эта игра станет заключительной в Лиге наций, но не повлияет на турнирный расклад — грузины обеспечили себе первое место еще в четвертом туре.