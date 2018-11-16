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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Деян Ловрен: Отлично врезал Рамосу локтем

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что ударил капитана национальной команды Испании Серхио Рамоса локтем во время матча Лиги наций (3:2).

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29-летний хорват также опубликовал фотографию этого эпизода в своем Инстаграме.

— Ха-ха! 3−2! — сказал Ловрен во время прямого эфира. — Я отлично врезал Рамосу локтем. Теперь поговори мне, приятель! Это куча трусов.

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Хорватия 3:2
Первый тайм: 0:0
Испания
15.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 4 Maksimir
Главные тренеры
Златко Далич Энрике Луис
Голы
54′ Андрей Крамарич  
69′ Тин Едвай  
90+3′ Тин Едвай  
  Дани Себальос 56′
  Серхио Рамос 78′
Составы
Ловре Калинич 12
Шиме Врсалько 2
Тин Едвай 16
Деян Ловрен 6
Домагой Вида 21
88′ Иван Перишич 4
Марсело Брозович 11
Лука Модрич (к) 10
70′ 73′ Анте Ребич 18
Йосип Брекало 22
67′ Иван Ракитич 7
Никола Влашич 13
89′ Андрей Крамарич 9
Марко Пьяца 20
1 Давид де Хеа
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
4 Иньиго Мартинес
15 Серхио Рамос (к)
8 Дани Себальос 90+1′
5 Серхио Бускетс 88′
22 Франсиско Роман Иско
6 Ньигес Сауль 74′
11 Хесус Хоакин Сусо
17 Яго Аспас 64′
7 Альваро Мората
9 Морено Родриго 61′
10 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 5
5 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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