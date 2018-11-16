Деян Ловрен: Отлично врезал Рамосу локтем
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что ударил капитана национальной команды Испании Серхио Рамоса локтем во время матча Лиги наций (3:2).
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что ударил капитана национальной команды Испании Серхио Рамоса локтем во время матча Лиги наций (3:2).
29-летний хорват также опубликовал фотографию этого эпизода в своем Инстаграме.
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|Златко Далич
|Энрике Луис
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)