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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард сборной Латвии объяснил свой смех во время слов казахского переводчика

Нападающий сборной Латвии Денис Ракель прокомментировал забавный инцидент, произошедший на пресс-конференции перед выездным матчем со сборной Казахстана в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась 15 ноября и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: Reuters

«Я не мог сдержать смех на пресс-конференции, потому что впервые столкнулся с таким переводом на русский язык. Переводчик был необходим, поскольку наш главный тренер говорил по-английски», — сказал Ракель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Во время пресс-конференции местный переводчик начал запинаться и путать имена футболистов. В какой-то момент Ракель впал в истерику. Ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться.

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Казахстан 1:1
Первый тайм: 1:0
Латвия
15.11.2018, 18:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Миксу Паателайнен
Голы
37′ Гафуржан Суюмбаев  
  Денис Ракелс 49′
Составы
Ненад Ерич 1
Сергей Малый 2
Гафуржан Суюмбаев 16
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
80′ Роман Муртазаев 14
Максим Федин 20
74′ Бауыржан Турысбек 15
Алексей Щеткин 13
87′ Бактиер Зайнутдинов 19
Еркебулан Тунгышбаев 11
1 Андрис Ванин (к)
2 Виталий Максименко
4 Каспарс Дубра
6 Владислав Габов
13 Вячеслав Исаев
19 Виталий Ягодинский
17 Игорь Тарасов
15 Денис Ракелс
14 Андрей Цыганик 45′
18 Роберт Савалниекс
10 Валерий Шабала 72′
9 Янис Икауниекс
11 Артур Карашаускс 62′
7 Ритварс Ругинс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
7 Угловые 2
17 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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