Форвард сборной Латвии объяснил свой смех во время слов казахского переводчика
Нападающий сборной Латвии Денис Ракель прокомментировал забавный инцидент, произошедший на
Нападающий сборной Латвии Денис Ракель прокомментировал забавный инцидент, произошедший на
«Я не мог сдержать смех на
Во время
|Станимир Стойлов
|Миксу Паателайнен
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|29
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Йенс Мое (Дания)