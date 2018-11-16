Форвард сборной Латвии объяснил свой смех во время слов казахского переводчика

«Я не мог сдержать смех на пресс-конференции, потому что впервые столкнулся с таким переводом на русский язык. Переводчик был необходим, поскольку наш главный тренер говорил по-английски», — сказал Ракель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.