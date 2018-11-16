Забыть и двигаться дальше: российские футболисты готовятся к игре со шведами

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Накануне российские футболисты в контрольном матче, прошедшем на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, уступили немцам со счетом 0:3. 20 ноября сборная России сыграет с командой Швеции в Стокгольме в рамках группового этапа Лиги наций.

Решением тренерского штаба после встречи с немцами российские футболисты остались тренироваться в Лейпциге, выбрав для занятий небольшую базу на окраине города. Добраться до нее было не так просто, а последний километр пути проходил через аккуратные огороды и дачи, расположенные вдоль небольшой речки. Уже на подходе к месту назначения в голову и вовсе закрались сомнения, тот ли это адрес: небольшое здание, четыре открытых поля, абсолютная тишина и даже какая-то безжизненность вызывали серьезные опасения. А сотрудники комплекса и вовсе поначалу попытались выдворить пришельцев за забор.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ааа, русиш», — сообразили наконец-то ребята, тут же заявив, что занятие сборной России будет проходить именно в этом месте, но оно будет закрыто для посторонних глаз. Переубеждать строгих немецких ребят было себе дороже. Футболисты в сопровождении полицейского кордона прибыли ровно по графику, сразу же отправившись на поле, а понаблюдать за сборной приехало еще и около десятка российских болельщиков, судя по всему — из местных.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

На лицах игроков какого-то сверхразочарования от результата встречи с немцами не наблюдалось, а главный тренер Станислав Черчесов и вовсе, завидев журналистов, заулыбался и отпустил пару шуточек.

«Оно и к лучшему», — промелькнуло в голове. Уж очень не хотелось, чтобы пусть и болезненное, но не имеющее никакого турнирного значения поражение от бундестим привело к серьезным психологическим последствиям. Кстати, об этом чуть позже спросили и голкипера Андрея Лунева, который на вопрос о «психологической яме» ответил немногословным и категоричным «нет», а чуть позже и вовсе с улыбкой иронизировал про «пущенную трешку».

«Нет никакой ямы. Первый мяч мог тащить, но неправильное решение, начал гадать, хотя можно было играть по мячу, был бы шанс тогда отбить. Какое может быть удовлетворение, трешку получил за первый тайм. Это хорошо, что они еще расслабились чуть-чуть, а то точно могли в яму загнать (смеется). Может, и мы где-то добавили, или они сбавили, не знаю, второй тайм совершенно другой был, нежели первый», — заявил Лунев журналистам.

Новый потери, новые повреждения

Как оказалось, все занятие было открытым, так что за тренировкой удалось понаблюдать от начала и до конца. Игроки, серьезно задействованные в матче, получили послабление и ограничились восстановительными процедурами, растяжкой и неким подобием «зарядки», в таком же ритме занимался и Лунев. А вот остальным было предложено сыграть в некое массовое подобие квадрата на высоких скоростях.

«Быстрее, ребят!» — командовал Черчесов, с ноткой грусти добавив: «Эти вот паузы! Вчера из-за этих пауз нам гол и забили…».

Затем по плану была небольшая двусторонка, в которой приняли участие и Гилерме с Антоном Шуниным. Прошла она очень даже динамично, особой активностью отличался Федор Чалов, который накануне своего шанса так и не получил. Не обошлось и без пары стыков, настолько серьезным был настрой российской молодежи. Главное, чтобы обошлось без очередных травм, которые продолжают преследовать сборную России.

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Утром расположение команды покинул полузащитник Роман Зобнин, так и не справившийся с проблемами со здоровьем, но и это было еще не все. Как рассказал журналистам пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров, небольшие повреждения наблюдаются у защитников Константина Рауша и Федора Кудряшова.

«Что касается Романа Зобнина, то не рискуем, он возвращается в “Спартак”. У Рауша небольшая проблема, миофасциальный синдром мышц спины. У Кудряшова небольшое воспаление сухожилия мышц бедра», — заявил Владимиров.