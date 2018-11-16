Текущие события
Футбол. Лига наций
22:45
Нидерланды
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Словакия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Уэльс
Дания
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Болгария
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Армения
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Македония
Футбол. Сборные
23:00
Бразилия
Уругвай
Футбол. Сборные
17.11
Аргентина
Мексика
Футбол. Сборные
17:25
ОАЭ0
Боливия0
Футбол. Сборные
17.11
Чили
Коста-Рика
Футбол. Сборные
17.11
Гондурас
Панама
Футбол. Сборные
13:30
Япония1
Венесуэла1
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
22:10 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Черышев пропустит еще 2−3 недели из-за травмы

ТАСС, 16 ноября. Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев из-за травмы пропустит еще 2−3 недели. Об этом сообщил врач российской национальной команды Эдуард Безуглов, чьи слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Футболист получил травму 20 октября в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). Он не смог принять участие в товарищеском матче против сборной Германии, который прошел в четверг и завершился поражением российской команды со счетом 0:3. Также из-за повреждений не сыграли в матче защитники Марио Фернандес и Сергей Петров, полузащитники Александр Головин и Ильзат Ахметов, нападающий Артем Дзюба.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

«С Денисом Черышевым мы постоянно на связи, у него было дообследование, которое было проведено в Барселоне, диагноз был откорректирован испанскими врачами, и ориентировочно срок лечения составит 2−3 недели, — сказал Безуглов. — Поэтому мы желаем Денису не форсировать лечение, полностью вылечить поврежденную мышцу и максимально долго радовать нас хорошей игрой».

Таким образом, Черышев не примет участие в матче Лиги наций со сборной Швеции 20 ноября. Также Безуглов отметил, что решение по поводу участия в игре Головина, выступающего за «Монако», будет принято после дополнительного обследования, которое пройдет во Франции в течение двух дней.

Денис Черышев: главное, что вся страна получила удовольствие
Во время загрузки произошла ошибка.
8 июля© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
Забыть и двигаться дальше: сборная России готовится к Швеции
Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании
РФС предложил РПЛ и клубам самим оплатить внедрение системы VAR
Сон на скамейке и безумные танцы: чем занимается Марадона
Алина Загитова: Перед стартами меня начинает всё бесить
«Спартак» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь