Футболист сборной России Черышев пропустит еще 2−3 недели из-за травмы

Источник: ИТАР-ТАСС

Футболист получил травму 20 октября в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). Он не смог принять участие в товарищеском матче против сборной Германии, который прошел в четверг и завершился поражением российской команды со счетом 0:3. Также из-за повреждений не сыграли в матче защитники Марио Фернандес и Сергей Петров, полузащитники Александр Головин и Ильзат Ахметов, нападающий Артем Дзюба.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

«С Денисом Черышевым мы постоянно на связи, у него было дообследование, которое было проведено в Барселоне, диагноз был откорректирован испанскими врачами, и ориентировочно срок лечения составит 2−3 недели, — сказал Безуглов. — Поэтому мы желаем Денису не форсировать лечение, полностью вылечить поврежденную мышцу и максимально долго радовать нас хорошей игрой».