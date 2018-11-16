Футболист сборной России Черышев пропустит еще 2−3 недели из-за травмы
ТАСС, 16 ноября. Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев
ТАСС, 16 ноября. Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев
Футболист получил травму 20 октября в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1). Он не смог принять участие в товарищеском матче против сборной Германии, который прошел в четверг и завершился поражением российской команды со счетом 0:3. Также
«С Денисом Черышевым мы постоянно на связи, у него было дообследование, которое было проведено в Барселоне, диагноз был откорректирован испанскими врачами, и ориентировочно срок лечения составит 2−3 недели, — сказал Безуглов. — Поэтому мы желаем Денису не форсировать лечение, полностью вылечить поврежденную мышцу и максимально долго радовать нас хорошей игрой».
Таким образом, Черышев не примет участие в матче Лиги наций со сборной Швеции 20 ноября. Также Безуглов отметил, что решение по поводу участия в игре Головина, выступающего за «Монако», будет принято после дополнительного обследования, которое пройдет во Франции в течение двух дней.