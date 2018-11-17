Сборная Нидерландов обыграла французов в матче Лиги наций
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Нидерландов на своем поле обыграли команду Франции в матче группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Нидерландов на своем поле обыграли команду Франции в матче группового этапа Лиги наций.
Встреча первой группы лиги А, прошедшая в пятницу в Роттердаме, завершилась со счетом 2:0 в пользу голландцев. Счет на 44-й минуте открыл Джорджиньо Вейналдум, а на последних секундах игры Мемфис Депай реализовал пенальти (90+5).
Голландская команда набрала 6 очков и укрепилась на втором месте в таблице группы. Французы, отыгравшие все свои матчи, лидируют с 7 очками. Для того, чтобы выйти в финал турнира, сборной Нидерландов 19 ноября достаточно сыграть вничью с командой Германии на выезде.
Немецкая сборная после победы голландцев лишилась шансов подняться на второе место и следующий сезон Лиги наций начнет в лиге В.
|Нидерланды
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Франция
|Роналд Куман
|Дидье Дешам
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)