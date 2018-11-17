Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Мексика
Футбол. Сборные
03:15
Чили
Коста-Рика
Футбол. Сборные
16.11
Бразилия1
Уругвай0
Футбол. Лига наций
16.11
Нидерланды2
Франция0
Футбол. Лига наций
16.11
Словакия4
Украина1
Футбол. Лига наций
16.11
Уэльс1
Дания2
Футбол. Лига наций
16.11
Кипр1
Болгария1
Футбол. Лига наций
16.11
Словения1
Норвегия1
Футбол. Лига наций
16.11
Гибралтар2
Армения6
Футбол. Лига наций
16.11
Лихтенштейн0
Македония2
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас
Панама
Футбол. Сборные
16.11
ОАЭ0
Боливия0
Футбол. Сборные
11:50
Австралия
Южная Корея
Футбол. Сборные
16.11
Япония1
Венесуэла1
Все события
Фоторепортажи
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
00:58 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Нидерландов обыграла французов в матче Лиги наций

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Нидерландов на своем поле обыграли команду Франции в матче группового этапа Лиги наций.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча первой группы лиги А, прошедшая в пятницу в Роттердаме, завершилась со счетом 2:0 в пользу голландцев. Счет на 44-й минуте открыл Джорджиньо Вейналдум, а на последних секундах игры Мемфис Депай реализовал пенальти (90+5).

Голландская команда набрала 6 очков и укрепилась на втором месте в таблице группы. Французы, отыгравшие все свои матчи, лидируют с 7 очками. Для того, чтобы выйти в финал турнира, сборной Нидерландов 19 ноября достаточно сыграть вничью с командой Германии на выезде.

Немецкая сборная после победы голландцев лишилась шансов подняться на второе место и следующий сезон Лиги наций начнет в лиге В.

Нидерланды 2:0
Первый тайм: 1:0
Франция
16.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 1 Stadion Feijenoord (De Kuip)
Главные тренеры
Роналд Куман Дидье Дешам
Голы
44′ Джорджиньо Вайналдум  
90+6′ Мемфис Депай  
Составы
Яспер Силлессен 1
Дензел Дюмфрис 2
Дэйли Блинд 5
Маттейс де Лигт 3
Виргил ван Дейк (к) 4
Мартен де Рон 6
Френки де Йонг 7
Мемфис Депай 10
17′ 89′ Джорджиньо Вайналдум 8
Тонни Вилхена 21
86′ Стевен Бергвайн 9
Квинси Промес 20
90′ Райан Бабел 11
Натан Аке 15
1 Юго Ллорис (к)
2 Бенжамен Павар 72′
12 Люка Динь 58′
3 Преснель Кимпембе
4 Рафаэль Варан
10 Кильян Мбаппе
7 Антуан Гризманн
13 Н`Голо Канте 50′
14 Блез Матюиди 65′
6 Мусса Сиссоко
9 Оливье Жиру 65′
11 Усман Дембеле 89′
15 Стивен Н`Зонзи 81′
21 Танги Ндомбеле
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 2
6 Угловые 2
8 Фолы 13
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нидерланды
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
Прокат на рекорд: Алина Загитова превзошла саму себя
Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!
«Спартак» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании
Князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от клуба
Футболист сборной России пропустит еще 2-3 недели из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь