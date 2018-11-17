Сборная Нидерландов обыграла французов в матче Лиги наций

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Встреча первой группы лиги А, прошедшая в пятницу в Роттердаме, завершилась со счетом 2:0 в пользу голландцев. Счет на 44-й минуте открыл Джорджиньо Вейналдум, а на последних секундах игры Мемфис Депай реализовал пенальти (90+5).

Голландская команда набрала 6 очков и укрепилась на втором месте в таблице группы. Французы, отыгравшие все свои матчи, лидируют с 7 очками. Для того, чтобы выйти в финал турнира, сборной Нидерландов 19 ноября достаточно сыграть вничью с командой Германии на выезде.