Гол Мака помог сборной Словакии разгромить Украину в матче Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

Футбол Товарищеские матчи 2018 20.11.2018, 20:30 Турция - Украина -

В составе Словакии по голу забили полузащитники Альберт Русняк и Юрай Куцка, а также нападающие Адам Зреляк и Роберт Мак. Автором единственного мяча Украины стал хавбек Евгений Коноплянка.

Украинцы, набрав 9 очков, остались на первом месте в группе 1 лиги B, словаки (3) располагаются на последней строчке.

В другом матче 5-го тура сборная Дании обыграла Уэльс. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе Дании отличились нападающие Николай Йоргенсен и Мартин Брайтвайт. Единственный гол Уэльса забил форвард Гарет Бэйл.