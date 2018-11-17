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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Мака помог сборной Словакии разгромить Украину в матче Лиги наций

Сборная Словакии одержала крупную победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Украины. Встреча прошла в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Товарищеские матчи 2018
20.11.2018, 20:30
Турция
-Украина-

В составе Словакии по голу забили полузащитники Альберт Русняк и Юрай Куцка, а также нападающие Адам Зреляк и Роберт Мак. Автором единственного мяча Украины стал хавбек Евгений Коноплянка.

Украинцы, набрав 9 очков, остались на первом месте в группе 1 лиги B, словаки (3) располагаются на последней строчке.

В другом матче 5-го тура сборная Дании обыграла Уэльс. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе Дании отличились нападающие Николай Йоргенсен и Мартин Брайтвайт. Единственный гол Уэльса забил форвард Гарет Бэйл.

Датчане, набрав 7 очков, занимают первое место в группе 4 лиги B, валлийцы (6) — второе.

Словакия 4:1
Первый тайм: 2:0
Украина
16.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 1 Anton Malatinsky Stadion (City Arena)
Главные тренеры
Павел Гапал Андрей Шевченко
Голы
6′ Альберт Руснак  
26′ Юрай Куцка  
52′ Адам Зреляк  
61′ Роберт Мак  
  Евгений Коноплянка 47′
Составы
Мартин Дубравка 23
Петер Пекарик 2
Мартин Шкртел (к) 3
Милан Шкриньяр 14
Давид Ганцко 16
49′ Ян Грегуш 6
Альберт Руснак 10
Марек Хамшик 17
30′ Юрай Куцка 19
Матуш Беро 5
69′ Роберт Мак 20
Мирослав Стох 9
82′ Адам Зреляк 15
Михал Дюриш 21
1 Денис Бойко
5 Никита Бурда 22′
22 Николай Матвиенко
6 Тарас Степаненко 87′
8 Руслан Малиновский
15 Виктор Цыганков
17 Александр Зинченко
21 Александр Караваев
4 Сергей Кривцов 14′
20 Игорь Пластун 90′
10 Евгений Коноплянка (к) 64′
7 Николай Шапаренко
3 Андрей Борячук 62′
9 Виктор Коваленко
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 7
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Никола Дабанович (Черногория)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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