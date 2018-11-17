Гол Мака помог сборной Словакии разгромить Украину в матче Лиги наций

В составе Словакии по голу забили полузащитники Альберт Русняк и Юрай Куцка, а также нападающие Адам Зреляк и Роберт Мак. Автором единственного мяча Украины стал хавбек Евгений Коноплянка.
Украинцы, набрав 9 очков, остались на первом месте в группе 1 лиги B, словаки (3) располагаются на последней строчке.
В другом матче 5-го тура сборная Дании обыграла Уэльс. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе Дании отличились нападающие Николай Йоргенсен и Мартин Брайтвайт. Единственный гол Уэльса забил форвард Гарет Бэйл.
Датчане, набрав 7 очков, занимают первое место в группе 4 лиги B, валлийцы (6) — второе.