Текущие события
Футбол. Сборные
11:50
Австралия
Южная Корея
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Футбол. Сборные
16.11
Бразилия1
Уругвай0
Футбол. Лига наций
16.11
Нидерланды2
Франция0
Футбол. Лига наций
16.11
Словакия4
Украина1
Футбол. Лига наций
16.11
Уэльс1
Дания2
Футбол. Лига наций
16.11
Кипр1
Болгария1
Футбол. Лига наций
16.11
Словения1
Норвегия1
Футбол. Лига наций
16.11
Гибралтар2
Армения6
Футбол. Лига наций
16.11
Лихтенштейн0
Македония2
Все события
Фоторепортажи
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
09:53 (мск), источник: Sport24

Покер Юры Мовсисяна и первое поражение сборной Украины. Самое интересное в Лиге наций

Что вы пропустили, пока голландцы разрывали чемпионов мира.

Наверх

Разгром Украины

Сборная Украины приехала в Трнаву без Андрея Ярмоленко, Марлоса и Ярослава Ракицкого. Андрей Шевченко не скрывал, что против Словакии в Лиге Наций и в товарняке с Турцией проверит резервных игроков. Получилось пока не очень.

Мотивированные словаки, которые не хотят вылетать, разгромили Украину. Четвертый гол в ворота Дениса Бойко забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак. У украинцев смог ответить только Евгений Коноплянка. А вы пока пересмотрите шикарную пятку Адама Зреляка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, украинцы все равно досрочно победили в своей группе.

И теперь в финале плей-офф могут встретиться со сборной России.

А в Словакия и Чехия 19 ноября в Праге выяснят, кто вылетит в дивизион C.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неудача Бэйла

Хотя почти получилось. Дания вышла на чистое первое место в четвертой группе дивизиона B. Еще в первом тайме счет открыл Николаи Йоргенсен. За две минуты до конца матча команды обменялись голами, в итоге — 2:1. Бэйл все-таки забил гол, но мог еще — спасал Каспер Шмейхель.

На последний матч против ирландцев-аутсайдеров Дания уже может не брать ни вратаря, ни Кристиана Эриксена. Команда уже взяла первое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Синхронность Болгарии и Норвегии

Болгары и норвежцы вместе лидируют в третьей группе дивизиона C. И играют почти синхронно. Сегодня и те, и другие играли в гостях, при этом к 85-й минуте летели 0:1. Но обе команды смогли отыграться.

В ворота сборной Кипра пенальти, который заработал спартаковец Ивелин Попов, реализовал игрок «Урала» Николай Димитров. В Любляне через минуту после выхода на поле армейца Яки Бийола забила Норвегия.

Судьба первого места здесь решится в последнем туре. Болгарам чуть попроще — они принимают словенцев, а сборная Норвегии полетит на Кипр. Если обе команды снова сыграют одинаково, им придется выяснить сильнейшего в «золотом» матче.

Словакия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уэльс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Армения
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Краснодар» вернул Mercedes Мамаева его жене после вмешательства полиции
Маньяк-извращенец предложил самой горячей журналистке КХЛ эротическую фотосессию
«У японцев есть Ханю, у нас — Загитова». О лучшем прокате сезона
Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!
«Спартак» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании
Князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от клуба
Футболист сборной России пропустит еще 2-3 недели из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь