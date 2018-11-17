Покер Юры Мовсисяна и первое поражение сборной Украины. Самое интересное в Лиге наций
Что вы пропустили, пока голландцы разрывали чемпионов мира.
Что вы пропустили, пока голландцы разрывали чемпионов мира.
Сборная Украины приехала в Трнаву без Андрея Ярмоленко, Марлоса и Ярослава Ракицкого. Андрей Шевченко не скрывал, что против Словакии в Лиге Наций и в товарняке с Турцией проверит резервных игроков. Получилось пока не очень.
Мотивированные словаки, которые не хотят вылетать, разгромили Украину. Четвертый гол в ворота Дениса Бойко забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак. У украинцев смог ответить только Евгений Коноплянка. А вы пока пересмотрите шикарную пятку Адама Зреляка.
Правда, украинцы все равно досрочно победили в своей группе.
А в Словакия и Чехия 19 ноября в Праге выяснят, кто вылетит в дивизион C.
Хотя почти получилось. Дания вышла на чистое первое место в четвертой группе дивизиона B. Еще в первом тайме счет открыл Николаи Йоргенсен. За две минуты до конца матча команды обменялись голами, в итоге — 2:1. Бэйл
На последний матч против
Болгары и норвежцы вместе лидируют в третьей группе дивизиона C. И играют почти синхронно. Сегодня и те, и другие играли в гостях, при этом к 85-й минуте летели 0:1. Но обе команды смогли отыграться.
В ворота сборной Кипра пенальти, который заработал спартаковец Ивелин Попов, реализовал игрок «Урала» Николай Димитров. В Любляне через минуту после выхода на поле армейца Яки Бийола забила Норвегия.
Судьба первого места здесь решится в последнем туре. Болгарам чуть попроще — они принимают словенцев, а сборная Норвегии полетит на Кипр. Если обе команды снова сыграют одинаково, им придется выяснить сильнейшего в «золотом» матче.