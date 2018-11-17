Покер Юры Мовсисяна и первое поражение сборной Украины. Самое интересное в Лиге наций

Разгром Украины

Сборная Украины приехала в Трнаву без Андрея Ярмоленко, Марлоса и Ярослава Ракицкого. Андрей Шевченко не скрывал, что против Словакии в Лиге Наций и в товарняке с Турцией проверит резервных игроков. Получилось пока не очень.

Мотивированные словаки, которые не хотят вылетать, разгромили Украину. Четвертый гол в ворота Дениса Бойко забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак. У украинцев смог ответить только Евгений Коноплянка. А вы пока пересмотрите шикарную пятку Адама Зреляка.

Правда, украинцы все равно досрочно победили в своей группе.

И теперь в финале плей-офф могут встретиться со сборной России.

А в Словакия и Чехия 19 ноября в Праге выяснят, кто вылетит в дивизион C.

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Неудача Бэйла

Хотя почти получилось. Дания вышла на чистое первое место в четвертой группе дивизиона B. Еще в первом тайме счет открыл Николаи Йоргенсен. За две минуты до конца матча команды обменялись голами, в итоге — 2:1. Бэйл все-таки забил гол, но мог еще — спасал Каспер Шмейхель.

На последний матч против ирландцев-аутсайдеров Дания уже может не брать ни вратаря, ни Кристиана Эриксена. Команда уже взяла первое место.

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Синхронность Болгарии и Норвегии

Болгары и норвежцы вместе лидируют в третьей группе дивизиона C. И играют почти синхронно. Сегодня и те, и другие играли в гостях, при этом к 85-й минуте летели 0:1. Но обе команды смогли отыграться.

В ворота сборной Кипра пенальти, который заработал спартаковец Ивелин Попов, реализовал игрок «Урала» Николай Димитров. В Любляне через минуту после выхода на поле армейца Яки Бийола забила Норвегия.