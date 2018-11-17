Лёв назвал болезненным вылет сборной Германии из дивизиона A Лиги наций
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв назвал болезненным вылет своей команды из дивизиона A Лиги наций УЕФА.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв назвал болезненным вылет своей команды из дивизиона A Лиги наций УЕФА.
В пятницу в матче соперников немцев по первой группе сборная Нидерландов в Роттердаме победила команду Франции со счетом 2:0. После этого сборная Германии лишилась шансов покинуть последнее, третье, место в группе 1, следующий сезон Лиги наций бундестим проведет в дивизионе В. Ранее, летом текущего года, немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате мира в России.
«Сборная Нидерландов заслужила победу над чемпионом мира командой Франции, хотя, конечно, это болезненный результат для нас, так как у нас больше нет шансов остаться в дивизионе A Лиги наций. Мы должны принять это», — сказал Лёв, слова которого приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).
«Тем не менее наша задача
В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Германии примет команду Нидерландов. Игра пройдет 19 ноября в Гельзенкирхене.