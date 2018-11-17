Лёв назвал болезненным вылет сборной Германии из дивизиона A Лиги наций

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В пятницу в матче соперников немцев по первой группе сборная Нидерландов в Роттердаме победила команду Франции со счетом 2:0. После этого сборная Германии лишилась шансов покинуть последнее, третье, место в группе 1, следующий сезон Лиги наций бундестим проведет в дивизионе В. Ранее, летом текущего года, немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате мира в России.

Футбол Лига наций А 2018/2019 19.11.2018, 22:45 Германия - Нидерланды -

«Сборная Нидерландов заслужила победу над чемпионом мира командой Франции, хотя, конечно, это болезненный результат для нас, так как у нас больше нет шансов остаться в дивизионе A Лиги наций. Мы должны принять это», — сказал Лёв, слова которого приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

«Тем не менее наша задача по-прежнему связана чемпионатом Европы-2020, на который мы будем отбираться и куда хотим вновь отправить сильную команду. Мы продолжим создавать возможности для развития наших молодых игроков и постепенно вводить их в сборную. В этом году, который в целом разочаровал нас, мы хотим попрощаться с нашими болельщиками хорошей игрой в понедельник в Гельзенкирхене», — заявил тренер.