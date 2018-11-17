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12:59 (мск), источник: Р-Спорт

Лёв назвал болезненным вылет сборной Германии из дивизиона A Лиги наций

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв назвал болезненным вылет своей команды из дивизиона A Лиги наций УЕФА.

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Источник: Reuters

В пятницу в матче соперников немцев по первой группе сборная Нидерландов в Роттердаме победила команду Франции со счетом 2:0. После этого сборная Германии лишилась шансов покинуть последнее, третье, место в группе 1, следующий сезон Лиги наций бундестим проведет в дивизионе В. Ранее, летом текущего года, немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате мира в России.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
19.11.2018, 22:45
Германия
-Нидерланды-

«Сборная Нидерландов заслужила победу над чемпионом мира командой Франции, хотя, конечно, это болезненный результат для нас, так как у нас больше нет шансов остаться в дивизионе A Лиги наций. Мы должны принять это», — сказал Лёв, слова которого приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

«Тем не менее наша задача по-прежнему связана чемпионатом Европы-2020, на который мы будем отбираться и куда хотим вновь отправить сильную команду. Мы продолжим создавать возможности для развития наших молодых игроков и постепенно вводить их в сборную. В этом году, который в целом разочаровал нас, мы хотим попрощаться с нашими болельщиками хорошей игрой в понедельник в Гельзенкирхене», — заявил тренер.

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Германии примет команду Нидерландов. Игра пройдет 19 ноября в Гельзенкирхене.

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