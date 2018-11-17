Манчини собрался взять в сборную Италии Дриусси. Разве это возможно?

Источник: РИА "Новости"

Откуда информация про Дриусси?

La Gazzetta dello Sport написала, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини планирует усилить команду несколькими натурализованными игроками. Один из кандидатов — аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. Кроме того, состав «Скуадры Адзурры», возможно, пополнят бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе и аргентинский полузащитник «Удинезе» Игнасио Пуссетто.

Напомним, Дриусси перебрался в Европу, заключив контракт с петербургским клубом, именно по инициативе Манчини. Возглавив «Зенит», итальянец настоял прошлым летом на покупке нападающего «Ривер Плейт». По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 15 млн евро. Себастьян сыграл за сине-бело-голубых 61 матч в разных турнирах, забил 11 голов и сделал 14 голевых передач.

«У Дриусси большой потенциал и есть время, чтобы его реализовать. Он ещё молод. Если будет много работать, станет большим футболистом», — говорил Манчини незадолго до ухода из «Зенита», даже критикуя Себастьяна за плохую игру.

Как нападающий «Зенита» связан с Италией?

У Дриусси итальянские корни. Правда, как признавался в интервью сам нападающий, ему известно только то, что его прадедушка был из Италии. Тем не менее этот факт не помешал Себастьяну получить итальянский паспорт, благодаря которому он может превратиться в кандидата в «Скуадру Адзурру» и не считаться легионером в Серии А.

Об интересе к Дриусси клубов с его исторической родины сообщали ещё по ходу прошлого сезона. Например, Tuttosport утверждал, что в январе агент зенитовца Марсело Симонян встречался со спортивным директором «Интера» для обсуждения возможного трансфера. Летом после смены тренера у Себастьяна был вариант уйти в аренду в «Сампдорию». Это подтвердил сам Дриусси. Однако аргентинец остался в Петербурге, по его словам, из-за беременности жены и желания отблагодарить «Зенит» за доверие. Ещё появлялась информации о переговорах с «Ромой».

Дриусси выступал за юношескую и молодёжную сборные Аргентины. Как признавался Себастьян, он мечтает защищать цвета первой команды «альбиселесте», но пока нападающий «Зенита» не получал шанса в отличие от своих одноклубников — Эммануэля Мамманы, Леандро Паредеса, Матиаса Краневиттера и Эмилиано Ригони. Если в ближайшее время тренерский штаб сборной Аргентины не вспомнит о талантливом игроке, он примет приглашение Манчини. Статус кандидата в «Скуадру Адзурру» способен ускорить переезд Дриусси в чемпионат Италии.

Футбол Лига наций А 2018/2019 17.11.2018, 22:45 Италия - Португалия -

Зачем он нужен Манчини?

Возможно, Манчини как-то заинтересован в том, чтобы устроить Дриусси в один из итальянских клубов. Помимо того, Роберто думает как о сегодняшнем дне, так и о будущем «Скуадры Адзурры». В первых матчах под его руководством сборная Италии, мягко говоря, не потрясала результативностью. Экс-главный тренер «Зенита» даже включил прекрасно знакомую нам пластинку:

«Проблема нашей команды в том, что мы не забиваем, — сердился Манчини. — Нападающие должны улучшить реализацию моментов. Надо работать, развиваться и повышать свой уровень».

В первых трёх турах Лиги наций сборная Италии выдавила из себя лишь два гола. Их авторами стали защитник Кристиано Бираги и полузащитник Жоржиньо (с пенальти). Нападающие итальянцев столь же плохи, как были форварды «Зенита» при Манчини. Любимчик тренера Марио Балотелли сегодня смотрится смешно на фоне выкинутого итальянцем из петербургского клуба Артёма Дзюбы. В новом сезоне Балотелли вообще ни разу не забил! Роберто пока перестал вызывать «Супер Марио» в национальную команду.

Что с натурализованными игроками у «Скуадры Адзурры»?

Италия уже привыкла к натурализованным игрокам в составе сборной. Сейчас за неё выступает бразилец Жоржиньо, до этого вызывался его соотечественник Эдер. Аргентинцы в «Скуадре Адзурре» — тоже не новость. Достаточно вспомнить, как в 1934 году итальянцы перед домашним чемпионатом мира пополнились целой группой южноамериканцев, среди которых оказались талантливые аргентинцы Луис Монти и Раймундо Орси. Если брать недавнее прошлое, то и тут отыщется пример — победителем ЧМ-2006 в составе сборной Италии стал уроженец Буэнос-Айреса Мауро Каморанези.