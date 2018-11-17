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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Болгарский голкипер стал самым возрастным вратарём в истории европейских сборных

Вратарь сборной Болгарии Георги Петков стал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче, сообщает BBC.

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Голкипер вышел в стартовом составе сборной Болгарии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Кипром в возрасте 42 лет, 8 месяцев и 2 дней. Болгарскому вратарю не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, встреча национальных команд завершилась со счётом 1:1.

Петков дебютировал в составе сборной Болгарии в 1998 году и провёл за команду 16 матчей. Рекордсменов среди футболистов европейских сборных является бывший полузащитник национальной команды Греции Гиоргос Кудас, который выступил в 1995 году за сборную в возрасте 48 лет.

Кипр 1:1
Первый тайм: 1:0
Болгария
16.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 3 GSP
Главные тренеры
Ран Бен Шимон Петар Хубчев
Голы
24′ Панайотис Захариу  
  Николай Димитров 89′
Составы
Константинос Панаги 1
Гиоргос Меркис (к) 4
Иоаннис Кусулос 13
Костас Лаифис 19
Харис Кириаку 8
68′ Ренато Маргаса 17
Костакис Артиматас 18
Андреас Макрис 6
78′ Георге Эфрем 7
Василиос Папафотис 21
59′ Андреас Авраам 11
Николас Иоанну 3
67′ Панайотис Захариу 15
86′ Онисифорос Рушиас 9
1 Георгий Петков
2 Страхил Попов
5 Николай Бодуров
14 Антон Недялков
15 Васил Божиков
7 Георгий Костадинов
8 Тодор Неделев 73′
10 Ивелин Попов (к)
6 Симеон Славчев 82′
17 Станислав Костов
12 Божидар Краев 56′
22 Николай Димитров
18 Галин Иванов 56′
9 Спас Делев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 6
1 Угловые 10
17 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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