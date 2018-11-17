Болгарский голкипер стал самым возрастным вратарём в истории европейских сборных
Вратарь сборной Болгарии Георги Петков стал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче, сообщает BBC.
Вратарь сборной Болгарии Георги Петков стал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче, сообщает BBC.
Голкипер вышел в стартовом составе сборной Болгарии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Кипром в возрасте 42 лет, 8 месяцев и 2 дней. Болгарскому вратарю не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, встреча национальных команд завершилась со счётом 1:1.
Петков дебютировал в составе сборной Болгарии в 1998 году и провёл за команду 16 матчей. Рекордсменов среди футболистов европейских сборных является бывший полузащитник национальной команды Греции Гиоргос Кудас, который выступил в 1995 году за сборную в возрасте 48 лет.
|Ран Бен Шимон
|Петар Хубчев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|10
|17
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)