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14:29 (мск), источник: ТАСС

Рауш тренируется по индивидуальной программе в составе сборной России по футболу

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 17 ноября. /ТАСС/. Защитник «Динамо» Константин Рауш проводит занятие по индивидуальной программе в составе сборной России по футболу. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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В четверг сборная России проиграла команде Германии в товарищеском матче со счетом 0:3. Встреча прошла в Лейпциге. В субботу футболисты национальной команды проводят очередную тренировку в рамках подготовки к матчу четвертого тура группового этапа Лиги наций против шведов. Ранее пресс-атташе сборной Игорь Владимиров сообщил, что Рауш испытывает проблемы со спиной.

«Все футболисты сборной, за исключением Рауша, тренируются в общей группе. Константин тренируется по индивидуальной программе и проходит курс восстановления в отеле», — сказал Владимиров журналистам.

Сборная России продолжит тренировочный сбор в Лейпциге до 18 ноября. Заключительный матч группового этапа против шведов состоится 20 ноября в Стокгольме на стадионе «Френдс- Арена».

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