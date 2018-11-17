Рауш тренируется по индивидуальной программе в составе сборной России по футболу

В четверг сборная России проиграла команде Германии в товарищеском матче со счетом 0:3. Встреча прошла в Лейпциге. В субботу футболисты национальной команды проводят очередную тренировку в рамках подготовки к матчу четвертого тура группового этапа Лиги наций против шведов. Ранее пресс-атташе сборной Игорь Владимиров сообщил, что Рауш испытывает проблемы со спиной.

«Все футболисты сборной, за исключением Рауша, тренируются в общей группе. Константин тренируется по индивидуальной программе и проходит курс восстановления в отеле», — сказал Владимиров журналистам.