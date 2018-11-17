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20:06 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Сербии одержали победу над командой Черногории в матче Лиги наций УЕФА.

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Источник: Reuters

Встреча 5-го тура группы 4 лиги С, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Адем Ляйич (30-я минута) и Александар Митрович (32), который спустя шесть минут не реализовал пенальти. У гостей гол забил Стефан Мугоша (70).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сербы 20 ноября дома встретятся с командой Литвы, а черногорцы в тот же день примут румын.

Сербия 2:1
Первый тайм: 2:0
Черногория
17.11.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 4 Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Младен Крстаич Любиша Тумбакович
Голы
30′ Адем Ляич  
32′ Александр Митрович  
  Стефан Мугоша 70′
Нереализованные пенальти
38′ А. Митрович  
Составы
Предраг Райкович 1
Антонио Рукавина 2
Никола Миленкович 4
Александр Коларов (к) 11
Милош Велькович 13
Неманья Максимович 6
Душан Тадич 10
88′ Неманья Матич 21
61′ 71′ Мият Гачинович 14
Саша Лукич 16
90′ Адем Ляич 22
Неманья Радоньич 18
83′ Александр Митрович 9
Лука Йович 19
1 Даниэль Петкович
5 Борис Копитович 47′
7 Марко Вешович
22 Марко Симич (к) 36′
23 Адам Марушич
16 Владимир Йовович
18 Небойша Косович
20 Мирко Иванич
9 Стефан Мугоша 5′
10 Марко Янкович 82′ 76′
8 Лука Джорджевич
19 Александр Шчекич 45′
3 Александр Больевич
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
17 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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