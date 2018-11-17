Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами

Встреча 5-го тура группы 4 лиги С, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Адем Ляйич (30-я минута) и Александар Митрович (32), который спустя шесть минут не реализовал пенальти. У гостей гол забил Стефан Мугоша (70).