Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Сербии одержали победу над командой Черногории в матче Лиги наций УЕФА.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Сербии одержали победу над командой Черногории в матче Лиги наций УЕФА.
Встреча 5-го тура группы 4 лиги С, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Адем Ляйич (30-я минута) и Александар Митрович (32), который спустя шесть минут не реализовал пенальти. У гостей гол забил Стефан Мугоша (70).
Сербы 20 ноября дома встретятся с командой Литвы, а черногорцы в тот же день примут румын.
|Сербия
|
2:1
Первый тайм: 2:0
|Черногория
|Младен Крстаич
|Любиша Тумбакович
|
|
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)