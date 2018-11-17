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22:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия — Португалия: команды объявили стартовые составы на матч Лиги наций

УЕФА на своём официальном сайте огласил стартовые составы сборных Италии и Португалии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций.

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Состав сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Кристиано Бираги, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле.

Состав сборной Португалии: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Мариу Руй, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Пицци, Брума, Бернарду Силва, Андре Силва.

Матч сборных Италии и Португалии состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

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