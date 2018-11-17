Италия — Португалия: команды объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Состав сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Кристиано Бираги, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле.



Состав сборной Португалии: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Мариу Руй, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Пицци, Брума, Бернарду Силва, Андре Силва.



Матч сборных Италии и Португалии состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.