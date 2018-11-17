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17 ноября, источник: Чемпионат.com

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России все решится в Швеции

Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

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Источник: Reuters

Каких вестей мы ждали из Коньи?

Матч Турция — Швеция был столь же важен для нас, как и для самих участников этой встречи. Сборную России устраивал любой результат в Конье, кроме победы гостей, чтобы обеспечить себе первое место. В случае потери очков у шведов, как и у команды Мирчи Луческу, не оставалось никаких шансов догнать россиян. Мотивацией хозяев было как минимум стремление избежать вылета из Лиги В.

«Хотелось бы посмотреть матч Турция — Швеция, но нет ощущения, что он будет решающим в группе. Всё в наших руках», — признался за несколько часов до начала игры конкурентов защитник сборной России Андрей Семёнов.

Два месяца назад Швеция с Турцией выдали совершенно невероятный матч в Стокгольме. В начале второго тайма скандинавы выигрывали с разницей в два мяча, но проиграли — 2:3, пропустив в самой концовке дважды от полузащитника «Галатасарая» Эмре Акбаба. Теперь Акбаба остался вне игры — он травмирован. Зато в основе шведов оказался экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, не принимавший участия в той встрече. Виктор Классон вышел вторым нападающим в пару Маркусу Бергу в схеме 4−4−2.

Как прошёл матч Турция — Швеция?

Сборная Турции начала игру так, как хотел Луческу и мы вместе с ним. Контроль мяча, хороший прессинг, несколько опасных атак на скорости. Больше всего неприятностей голкиперу «Ромы» Робину Ольсену готов был создавать его одноклубник Дженгиз Ундер. Прогресс этого молодого вингера впечатляет. Потом хозяева чуть-чуть сбавили обороты, но всё равно к перерыву значительно превосходили соперника по основным показателям: 58% против 42% по владению мячом, 7:4 (в створ — 2:0) по ударам. Лучший момент упустил перед перерывом Хакан Чалханоглу. «Десятка» турок бил в упор с нескольких метров, тем не менее Ольсен совершил фантастический сейв, выставив правую руку!

Шведы действовали осторожно, с оглядкой на собственные ворота. Не проиграть им хотелось столь же сильно, как и победить. Классон очень старался, однако по-настоящему не угрожал воротам хозяев. Зато едва не привёз гол колоритный голкипер турок Синан Болат, выпустивший мяч из рук на выходе. К счастью, его подстраховал Чаглар Сёюнджю. Наверное, в этот момент у бывшего вратаря Черчесова ёкнуло сердце. Ещё в паре эпизодов гости просили пенальти — после падения в чужой штрафной Берга и попадания, по их мнению, мяча в руку защитнику турок. Румынский судья Иштван Ковач не обидел своего соотечественника Луческу.

После перерыва стало тревожнее. Шведы решили, что пора рисковать, значительно добавили. За счёт прессинга, выигранной борьбы и подборов мяча они перехватили инициативу. Организовали несколько очень опасных атак. При этом они играли уже без Виктора Линделёфа: лучший футболист Швеции 2018 года по каким-то причинам не смог продолжить встречу. Но главное для шведов, что на поле остался как всегда надёжный Гранквист. На 70-й минуте капитан вывел сборную Швеции вперёд, реализовав пенальти. Туркам пропущенного гола стоила глупейшая ошибка Сёюнджю: центральный защитник «Лестера» зачем-то полез в обводку и потерял мяч, а Окай Йокушлу сфолил в штрафной на Берге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бестолковый футбол в исполнении команды Луческу в концовке не оставлял надежд на хорошую для нашей сборной развязку. Турки даже голевых моментов не имели — Швеция спокойно сохранила нужный счёт. Второй тайм по ударам остался за гостями — 5:10 (в створ — 1:3). Луческу не помог ни себе, ни России. Скорее всего, экс-главного тренера «Зенита» уволят из-за катастрофических результатов.

Что дальше?

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Теперь судьба первого места решится 20 ноября в матче Швеция — Россия в Стокгольме. Выиграть группу Лиги наций ценно по нескольким причинам. Во-первых, победитель попадает в элиту в следующем розыгрыше турнира — переходит из Лиги В в Лигу А. Кроме того, получает дополнительные возможности в борьбе за путёвку на Евро-2020.

Уже 2 декабря в Дублине состоится жеребьёвка отборочного цикла чемпионата Европы, по результатам которой будут составлены 10 групп. В финальную стадию Евро-2020 попадут сборные, занявшие первое и второе места. Ещё четыре путёвки должны разыграть по олимпийской системе в плей-офф Лиги наций — полуфиналы и финалы запланированы на март 2020-го.
В плей-офф сыграют сильнейшие команды всех групп каждого дивизиона из числа тех сборных, что не сумели отобраться на чемпионат Европы. Если победитель какой-то группы попадёт на Евро-2020 через отборочный цикл, его заменит другая команда из данной группы Лиги наций. Будем надеяться, что сборной России не потребуется изучать премудрости регламента.

Турция 0:1
Первый тайм: 0:0
Швеция
17.11.2018, 20:00 Групповой этап: Группа 2 Torku Arena (Konya Buyuksehir)
Главные тренеры
Мирча Луческу Янне Андерссон
Голы
  Андреас Гранквист 71′
Составы
Синан Болат 1
Зеки Челик 13
Чаглар Сеюнджю 6
Каан Айхан 22
Дженгиз Юндер 17
90′ Хакан Чалханоглу (к) 10
Тосун Дженк 9
Окай Йокушлу 5
87′ Хасан Али 3
Эмер Байрам 20
72′ Махмут Текдемир 14
Ирфан Кахведжи 21
83′ Юнус Малли 19
Огузхан Езякуп 8
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон
4 Андреас Гранквист (к) 59′
7 Себастьян Ларссон
5 Мартин Ольссон
10 Якоб Юханссон
9 Маркус Берг
3 Виктор Линделеф 45′
14 Филип Хеландер
8 Альбин Экдаль 81′ 48′
13 Густав Свенссон
17 Виктор Классон 90′
22 Исаак Телин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 3
7 Угловые 7
14 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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