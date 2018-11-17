Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России все решится в Швеции
Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.
Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.
Матч Турция — Швеция был столь же важен для нас, как и для самих участников этой встречи. Сборную России устраивал любой результат в Конье, кроме победы гостей, чтобы обеспечить себе первое место. В случае потери очков у шведов, как и у команды Мирчи Луческу, не оставалось никаких шансов догнать россиян. Мотивацией хозяев было как минимум стремление избежать вылета из Лиги В.
«Хотелось бы посмотреть матч Турция — Швеция, но нет ощущения, что он будет решающим в группе. Всё в наших руках», — признался за несколько часов до начала игры конкурентов защитник сборной России Андрей Семёнов.
Два месяца назад Швеция с Турцией выдали совершенно невероятный матч в Стокгольме. В начале второго тайма скандинавы выигрывали с разницей в два мяча, но проиграли — 2:3, пропустив в самой концовке дважды от полузащитника «Галатасарая» Эмре Акбаба. Теперь Акбаба остался вне игры — он травмирован. Зато в основе шведов оказался
Сборная Турции начала игру так, как хотел Луческу и мы вместе с ним. Контроль мяча, хороший прессинг, несколько опасных атак на скорости. Больше всего неприятностей голкиперу «Ромы» Робину Ольсену готов был создавать его одноклубник Дженгиз Ундер. Прогресс этого молодого вингера впечатляет. Потом хозяева
Шведы действовали осторожно, с оглядкой на собственные ворота. Не проиграть им хотелось столь же сильно, как и победить. Классон очень старался, однако
После перерыва стало тревожнее. Шведы решили, что пора рисковать, значительно добавили. За счёт прессинга, выигранной борьбы и подборов мяча они перехватили инициативу. Организовали несколько очень опасных атак. При этом они играли уже без Виктора Линделёфа: лучший футболист Швеции 2018 года по
Бестолковый футбол в исполнении команды Луческу в концовке не оставлял надежд на хорошую для нашей сборной развязку. Турки даже голевых моментов не имели — Швеция спокойно сохранила нужный счёт. Второй тайм по ударам остался за гостями — 5:10 (в створ — 1:3). Луческу не помог ни себе, ни России. Скорее всего,
Теперь судьба первого места решится 20 ноября в матче Швеция — Россия в Стокгольме. Выиграть группу Лиги наций ценно по нескольким причинам.
Уже 2 декабря в Дублине состоится жеребьёвка отборочного цикла чемпионата Европы, по результатам которой будут составлены 10 групп. В финальную стадию Евро-2020 попадут сборные, занявшие первое и второе места. Ещё четыре путёвки должны разыграть по олимпийской системе в
В
|Мирча Луческу
|Янне Андерссон
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Иштван Ковач (Румыния)