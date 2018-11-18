Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
В Милане подошёл к концу матч сборных Италии и Португалии в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
В Милане подошёл к концу матч сборных Италии и Португалии в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
Благодаря этому результату Португалия обеспечила себе выход в
Вместе с Португалией участие в итоговых матчах примут команды, занявшие первые места в группах лиги A.
Матчи финальной стадии Лиги наций — 2018/19 пройдут с 5 по 9 июня 2019 года. Для проведения турнира португальцы предложили в своей заявке стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
|Италия
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Португалия
|Роберто Манчини
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)