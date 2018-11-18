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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года

В Милане подошёл к концу матч сборных Италии и Португалии в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.

Благодаря этому результату Португалия обеспечила себе выход в плей-офф турнира, а значит именно она примет в июне финальную стадию турнира. Планируется, что исполком УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдёт жеребьёвка финальной стадии.

Вместе с Португалией участие в итоговых матчах примут команды, занявшие первые места в группах лиги A.

Матчи финальной стадии Лиги наций — 2018/19 пройдут с 5 по 9 июня 2019 года. Для проведения турнира португальцы предложили в своей заявке стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Италия 0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
17.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 3 Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Роберто Манчини Фернанду Сантуш
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 22
Алессандро Флоренци 16
Кристиано Бираги 4
Джорджо Кьеллини (к) 3
72′ Леонардо Бонуччи 19
Николо Барелла 18
54′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Лоренцо Инсинье 10
81′ Марко Верратти 6
Лоренцо Пеллегрини 7
74′ Чиро Иммобиле 17
Кевин Лазанья 9
85′ 87′ Федерико Кьеза 14
Доменико Берарди 11
1 Руй Патрисиу (к)
2 Жоау Канселу 51′
19 Мариу Руй 35′
3 Рубен Диаш
6 Жозе Фонти
18 Рубен Невеш 32′
14 Виллиам Карвалью
11 Бернарду Силва
20 Луиш Мигел Пиззи 68′
10 Жоау Мариу
23 Андре Силва 90′
13 Данилу Перейра
7 Арминду Брума 85′
5 Рафаэл Геррейру
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 1
4 Угловые 3
10 Фолы 12
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
(к)
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