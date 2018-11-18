Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года

Благодаря этому результату Португалия обеспечила себе выход в плей-офф турнира, а значит именно она примет в июне финальную стадию турнира. Планируется, что исполком УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдёт жеребьёвка финальной стадии.