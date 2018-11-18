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08:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гранквист отменил досрочную победу России, Португалия первая даже без Роналду

Португалия добилась результата на «Сан-Сиро», Швеция сохранила шансы на первое место, в Белграде случился пенальти-фантом — эти и другие события в обзоре состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

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Источник: Спорт-Экспресс

Юбиляр Кьеллини остался без победы

Дивизион А

Италия — Португалия — 0:0

На Апеннинах точно не переживали по поводу отсутствия в заявке соперника Криштиану Роналду. Во-первых, за игрой одного из лучших футболистов современности можно каждую неделю наблюдать в матчах серии А, и совсем недавно он забил на «Сан-Сиро» «Милану». Во-вторых, отсутствие звезды в составе соперника повышало шансы «Скуадры адзурры» на успех. Скорее всего, локальный, потому что у Португалии впереди домашний матч с поляками, и первое место от чемпионов Европы никуда не денется.

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Италии же было важно развить успех после первой октябрьской победы под началом Роберто Манчини, а также поздравить капитана Кьеллини, которого чествовали по случаю 100-го матча за сборную. Джорджо стал седьмым в клубе избранных после Буффона (176 игр), Каннаваро, Мальдини, Де Росси, Пирло и Дзоффа. В нынешней команде игроков такого калибра нет, но играет она все лучше и лучше.

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В субботу итальянцы к перерыву могли забить трижды, однако Бонуччи при розыгрыше «стандарта» до гола не хватило считанных сантиметров, а еще в двух эпизодах блестяще сыграл Руй Патрисиу. Для начала он в броске вытянул из угла хлесткий удар Инсинье, после чего остановил выход Иммобиле один на один. Первый тайм лучше всего характеризуют цифры — 73 процента владения мячом у Италии и соотношение ударов 10:2.

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Однако хозяевам не хватало последнего штриха. Они даже могли проиграть, если бы Доннарумма не вытянул мертвый удар Виллиама Карвалью, но поражения команда Манчини не заслуживала. Скорее превратившиеся в звездное небо трибуны миланской арены символизировали веру в светлое будущее команды Манчини. За ней снова интересно смотреть, и вряд ли кто-то захочет получить такого соперника в отборе Евро-2020. А прагматичная в этот вечер Португалия, как выяснилось, конкурентоспособна и без ветеранов во главе с Роналду.

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Луческу России не помощник

Дивизион В

Турция — Швеция — 0:1 (Гранквист, 71, с пенальти)

Обычно, о таких матчах говорят банальные вещи. Что-то про внутреннее напряжение или игру до гола. Хозяев в первом тайме тревожили не слишком уверенная игра на последнем рубеже Синана Болата и расточительность группы атаки. Юнус Малли, например, из отличной позиции отправил мяч не в ворота, а параллельно им. Перед уходом на перерыв турки и вовсе упустили стопроцентный момент, созданный усилиями своей атакующей тройки. Дженгиз Юндер выдал классную передачу из глубины поля, и Дженк Тосун сделал скидку головой, предоставив Хакану Чалханоглу возможность атаковать из идеальной позиции. Взятие ворот отменил Ольсен, уже начавший заваливаться в угол, и все же успевший отставить руку и остановить мяч.

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