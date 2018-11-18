Гранквист отменил досрочную победу России, Португалия первая даже без Роналду
Португалия добилась результата на «Сан-Сиро», Швеция сохранила шансы на первое место, в Белграде случился
Португалия добилась результата на «Сан-Сиро», Швеция сохранила шансы на первое место, в Белграде случился
Дивизион А
Италия — Португалия — 0:0
На Апеннинах точно не переживали по поводу отсутствия в заявке соперника Криштиану Роналду.
Италии же было важно развить успех после первой октябрьской победы под началом Роберто Манчини, а также поздравить капитана Кьеллини, которого чествовали по случаю 100-го матча за сборную. Джорджо стал седьмым в клубе избранных после Буффона (176 игр), Каннаваро, Мальдини, Де Росси, Пирло и Дзоффа. В нынешней команде игроков такого калибра нет, но играет она все лучше и лучше.
В субботу итальянцы к перерыву могли забить трижды, однако Бонуччи при розыгрыше «стандарта» до гола не хватило считанных сантиметров, а еще в двух эпизодах блестяще сыграл Руй Патрисиу. Для начала он в броске вытянул из угла хлесткий удар Инсинье, после чего остановил выход Иммобиле один на один. Первый тайм лучше всего характеризуют цифры — 73 процента владения мячом у Италии и соотношение ударов 10:2.
Однако хозяевам не хватало последнего штриха. Они даже могли проиграть, если бы Доннарумма не вытянул мертвый удар Виллиама Карвалью, но поражения команда Манчини не заслуживала. Скорее превратившиеся в звездное небо трибуны миланской арены символизировали веру в светлое будущее команды Манчини. За ней снова интересно смотреть, и вряд ли
Дивизион В
Турция — Швеция — 0:1 (Гранквист, 71, с пенальти)
Обычно, о таких матчах говорят банальные вещи.
What a save from Robin Olsen! pic.twitter.com/xBM09BDCzQ—