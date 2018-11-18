Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Тюмень
Футбол. Лига наций
17:00
Англия
Хорватия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-2
Луч
Футбол. Лига наций
20:00
Северная Ирландия
Австрия
Футбол. Лига наций
20:00
Молдавия
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Сан-Марино
Беларусь
Футбол. Лига наций
17.11
Италия0
Португалия0
Футбол. Лига наций
17.11
Албания0
Шотландия4
Футбол. Лига наций
17.11
Румыния3
Литва0
Футбол. Лига наций
17.11
Турция0
Швеция1
Футбол. Лига наций
17.11
Азербайджан2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
17.11
Мальта0
Косово5
Все события
Фоторепортажи
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
08:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига наций, турнир УЕФА, сборные. Интриги последнего тура

Россия сыграет на ничью? На «Уэмбли» пройдет «матч жизни». Все о последнем туре Лиги наций.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Дивизион А: В финале четырех голландцы и англичане?

Зря мы писали, что французы одной ногой уже обеспечили себе первое место в своей группе. Мягко говоря, неожиданное поражение от голландцев в пятницу, ставшее для трехцветных первым в 15 матчах, и теперь уже Вайналдум, Депай и партнеры — фавориты в борьбе за первую строчку. С немотивированной сборной Германии, уже вылетевшей дивизионом ниже, голландцам достаточно ничьи. Пусть немцы сейчас и на подъеме после разгрома сборной России.

Бельгийцам тоже достаточно ничьи в матче с командой Швейцарии. Их единственный шанс упустить первую строчку своему непосредственному сопернику — проиграть сегодня в Люцерне со счетом 0:1, 1:2 или с разностью больше, чем в один мяч. Во всех других случаях сборная Бельгии станет первой. В этой группе в Дивизион В вылетели исландцы, и это было известно давно.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 17:00
Англия
-Хорватия-

Сборная Португалии — первая, кто завоевал право сыграть в финале четырех в июне следующего года. Субботняя ничья с итальянцами гарантировала команде Фернанду Сантуша первую строчку в таблице. «Скуадра адзурра» осталась второй, сборная Польши — третьей. Встреча между португальцами и поляками в Гимарайнше не имеет никакого турнирного значения.

Как мы и предполагали, четвертая группа в Лиге А стала самой интересной в плане турнирных раскладов. Единственное, что понятно перед последним туром — сборная Испании не займет последнего места. Но и станет победителем группы она только в том случае, если англичане и хорваты сегодня сыграют вничью. Встреча на «Уэмбли» — матч из серии «все или ничего»: победитель выходит в финальный турнир Лиги наций, проигравший опускается в Дивизион В. Ничья 0:0 означает вылет хорватов, любой другой равный результат — сборной Англии.

В итоге:

Выход в финал четырех: Голландия (Франция), Бельгия (Швейцария), Португалия, Англия (Испания, Хорватия).

Вылет в Дивизион В: Германия, Исландия, Польша, Хорватия (Англия).

Дивизион В: в трех группах победители известны

Сборная Украины, заранее обеспечившая выход в Дивизион А, вполне ожидаемо не стала упираться в Трнаве и проиграла словакам со счетом 1:4. В последнем туре в Праге решается, кто проследует в обратном направлении и опустится дивизионом ниже. Здесь все просто: побеждает сборная Чехии — вылетают словаки, побеждают словаки — вылетает сборная Чехии. Ничья с любым счетом в этом противостоянии будет на стороне чехов.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Во второй группе команда Турции не смогла выручить российскую сборную и самих себя. Она проиграла дома шведам (0:1), вылетела в Дивизион С, а также оставила открытым вопрос о первом месте в этом «треугольнике». Для того чтобы отобраться в элиту, сборной Швеции достаточно с любым счетом обыграть россиян: встреча в Москве завершилась вничью (0:0), поэтому по личным встречам у шведов будет преимущество. Любой другой результат в пользу нашей команды. По чемпионату мира мы хорошо помним, что Черчесов умеет оборонять нужный счет. С другой стороны, из легендарного матча с испанцами у него в распоряжении есть только Федор Кудряшов и Далер Кузяев.

Третья и четвертая группы — из тех, где все расклады ясны за тур до конца. Обыграв австрийцев, сборная Боснии обеспечила себе повышение в классе. Команда Северной Ирландии заранее застолбила за собой последнее место. Таким образом, во встрече в Белфасте ирландцы и австрийцы могут решать любые задачи кроме турнирных. То же касается матча сборных Дании и Ирландии в Орхусе. Датчане, одержав гостевую победу в предпоследнем туре над командой Уэльса (2:1), уже гарантировали себе первую строчку, ирландцы — последние.

В итоге:

Выход в Дивизион А: Украина, Россия (Швеция), Босния, Дания.

Вылет в Дивизион C: Словакия (Чехия), Турция, Северная Ирландия, Ирландия.

Дивизионы С и D: финны проиграли, но победили

Самый крутой сюжет третьего по силе дивизиона Лиги наций решился всего за две минуты: сербы Ляич и Митрович забили два гола сборной Черногории, обеспечив победу в дерби. Теперь команде Сербии нужно обыграть аутсайдеров группы литовцев, и она окажется в Дивизионе В. Там уже — финны, несмотря на минимальное поражение от команды Греции (грекам нужна была победа в два мяча и более). В Дивизионе С остаются две интриги: сборные Израиля и Шотландии выявят победителя в очной борьбе, а команды Норвегии и Болгарии — в заочной.

В итоге:

Выход в Дивизион В: Шотландия (Израиль), Финляндия, Норвегия (Болгария), Сербия (Румыния).

Вылет в Дивизион D: Албания, Эстония, Словения, Литва.

В «подвале» европейского турнира все тоже практически ясно. Грузины уже обеспечили подъем дивизионом выше, белорусы почти наверняка сделают это в Сан-Марино сегодня. Сборная Армении реабилитировалась за позорное домашнее поражение от команды Гибралтара, но, кажется, слишком поздно. Македонцам достаточно не проиграть дома Джозефу Чиполине и его партнерам, чтобы оставить армян позади. Главная интрига в группе 3: в Приштине во вторник первую строчку разыграют сборные Косово и Азербайджана. Ничья — в пользу хозяев.

В итоге:

Выход в Дивизион C: Грузия, Белоруссия (Люксембург), Косово (Азербайджан), Македония (Армения).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо
Шипулин не попал в сборную России
Ассистентский хет-трик Панарина и идеальная игра Бобровского
Гранквист отменил победу России, Португалия первая и без Роналду
Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь