Лига наций, турнир УЕФА, сборные. Интриги последнего тура

Источник: Спорт-Экспресс

Дивизион А: В финале четырех голландцы и англичане?

Зря мы писали, что французы одной ногой уже обеспечили себе первое место в своей группе. Мягко говоря, неожиданное поражение от голландцев в пятницу, ставшее для трехцветных первым в 15 матчах, и теперь уже Вайналдум, Депай и партнеры — фавориты в борьбе за первую строчку. С немотивированной сборной Германии, уже вылетевшей дивизионом ниже, голландцам достаточно ничьи. Пусть немцы сейчас и на подъеме после разгрома сборной России.

Бельгийцам тоже достаточно ничьи в матче с командой Швейцарии. Их единственный шанс упустить первую строчку своему непосредственному сопернику — проиграть сегодня в Люцерне со счетом 0:1, 1:2 или с разностью больше, чем в один мяч. Во всех других случаях сборная Бельгии станет первой. В этой группе в Дивизион В вылетели исландцы, и это было известно давно.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 17:00 Англия - Хорватия -

Сборная Португалии — первая, кто завоевал право сыграть в финале четырех в июне следующего года. Субботняя ничья с итальянцами гарантировала команде Фернанду Сантуша первую строчку в таблице. «Скуадра адзурра» осталась второй, сборная Польши — третьей. Встреча между португальцами и поляками в Гимарайнше не имеет никакого турнирного значения.

Как мы и предполагали, четвертая группа в Лиге А стала самой интересной в плане турнирных раскладов. Единственное, что понятно перед последним туром — сборная Испании не займет последнего места. Но и станет победителем группы она только в том случае, если англичане и хорваты сегодня сыграют вничью. Встреча на «Уэмбли» — матч из серии «все или ничего»: победитель выходит в финальный турнир Лиги наций, проигравший опускается в Дивизион В. Ничья 0:0 означает вылет хорватов, любой другой равный результат — сборной Англии.

В итоге:

Выход в финал четырех: Голландия (Франция), Бельгия (Швейцария), Португалия, Англия (Испания, Хорватия).

Вылет в Дивизион В: Германия, Исландия, Польша, Хорватия (Англия).

Дивизион В: в трех группах победители известны

Сборная Украины, заранее обеспечившая выход в Дивизион А, вполне ожидаемо не стала упираться в Трнаве и проиграла словакам со счетом 1:4. В последнем туре в Праге решается, кто проследует в обратном направлении и опустится дивизионом ниже. Здесь все просто: побеждает сборная Чехии — вылетают словаки, побеждают словаки — вылетает сборная Чехии. Ничья с любым счетом в этом противостоянии будет на стороне чехов.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Во второй группе команда Турции не смогла выручить российскую сборную и самих себя. Она проиграла дома шведам (0:1), вылетела в Дивизион С, а также оставила открытым вопрос о первом месте в этом «треугольнике». Для того чтобы отобраться в элиту, сборной Швеции достаточно с любым счетом обыграть россиян: встреча в Москве завершилась вничью (0:0), поэтому по личным встречам у шведов будет преимущество. Любой другой результат в пользу нашей команды. По чемпионату мира мы хорошо помним, что Черчесов умеет оборонять нужный счет. С другой стороны, из легендарного матча с испанцами у него в распоряжении есть только Федор Кудряшов и Далер Кузяев.

Третья и четвертая группы — из тех, где все расклады ясны за тур до конца. Обыграв австрийцев, сборная Боснии обеспечила себе повышение в классе. Команда Северной Ирландии заранее застолбила за собой последнее место. Таким образом, во встрече в Белфасте ирландцы и австрийцы могут решать любые задачи кроме турнирных. То же касается матча сборных Дании и Ирландии в Орхусе. Датчане, одержав гостевую победу в предпоследнем туре над командой Уэльса (2:1), уже гарантировали себе первую строчку, ирландцы — последние.

В итоге:

Выход в Дивизион А: Украина, Россия (Швеция), Босния, Дания.

Вылет в Дивизион C: Словакия (Чехия), Турция, Северная Ирландия, Ирландия.

Дивизионы С и D: финны проиграли, но победили

Самый крутой сюжет третьего по силе дивизиона Лиги наций решился всего за две минуты: сербы Ляич и Митрович забили два гола сборной Черногории, обеспечив победу в дерби. Теперь команде Сербии нужно обыграть аутсайдеров группы литовцев, и она окажется в Дивизионе В. Там уже — финны, несмотря на минимальное поражение от команды Греции (грекам нужна была победа в два мяча и более). В Дивизионе С остаются две интриги: сборные Израиля и Шотландии выявят победителя в очной борьбе, а команды Норвегии и Болгарии — в заочной.

В итоге:

Выход в Дивизион В: Шотландия (Израиль), Финляндия, Норвегия (Болгария), Сербия (Румыния).

Вылет в Дивизион D: Албания, Эстония, Словения, Литва.

В «подвале» европейского турнира все тоже практически ясно. Грузины уже обеспечили подъем дивизионом выше, белорусы почти наверняка сделают это в Сан-Марино сегодня. Сборная Армении реабилитировалась за позорное домашнее поражение от команды Гибралтара, но, кажется, слишком поздно. Македонцам достаточно не проиграть дома Джозефу Чиполине и его партнерам, чтобы оставить армян позади. Главная интрига в группе 3: в Приштине во вторник первую строчку разыграют сборные Косово и Азербайджана. Ничья — в пользу хозяев.

В итоге: