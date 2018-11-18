Линделеф может пропустить матч Швеция — Россия
Сборная Швеции на выезде обыграла команду Турции в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:0.
Сборная Швеции на выезде обыграла команду Турции в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:0.
По ходу встречи травму получил центральный защитник шведов Виктор Линделеф.
Игрок Манчестер Юнайтед получил повреждение задней части бедра, сообщает шведское издание Expressen.
Таким образом, Линделеф, скорее всего, пропустит матч со сборной России в рамках Лиги наций. Игра пройдет 20 ноября в Стокгольме.