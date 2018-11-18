Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Тюмень
Футбол. Лига наций
17:00
Англия
Хорватия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-2
Луч
Футбол. Лига наций
20:00
Северная Ирландия
Австрия
Футбол. Лига наций
20:00
Молдавия
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Сан-Марино
Беларусь
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Бельгия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Эстония
Футбол. Сборные
22:45
Испания
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
17.11
Италия0
Португалия0
Футбол. Лига наций
17.11
Албания0
Шотландия4
Футбол. Лига наций
17.11
Румыния3
Литва0
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
10:11 (мск), источник: БЕЛТА

Рефери из Грузии будут судить матч Лиги наций Сан-Марино — Беларусь

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный поединок группового этапа Лиги наций (лига D). Чтобы занять первое место в группе 2, подняться в лигу С и продолжить борьбу за путевку на Евро-2020, белорусам сегодня нужно не проиграть в гостях аутсайдеру — команде Сан-Марино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Игру в Серравалле, которая начнется в 20.00 по минскому времени, будет судить бригада арбитров из Грузии во главе с Георгием Круашвили. Ассистенты — Заза Ментешашвили и Заза Пипия, дополнительные помощники за воротами — Георгий Вадачкория и Георгий Кикачейшвили, резервный рефери — Леван Варамишвили.

В первом круге соревнований белорусские футболисты разгромили Сан-Марино на поле минского стадиона «Динамо» со счетом 5:0 (голы забили: Станислав Драгун — 2, Игорь Стасевич, Антон Сарока, Юрий Ковалев). Кроме того, подопечные Игоря Криушенко дважды победили Люксембург — 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также два раза сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0. Команда Беларуси остается единственной из 55 участников Лиги наций, кто еще не пропустил ни одного гола, санмаринцы же еще ни разу не поражали ворота соперников.

Матч Сан-Марино — Беларусь будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В другой сегодняшней встрече футболисты Молдовы примут в Кишиневе гостей из Люксембурга.

Турнирное положение после 5 туров: Беларусь — 11 очков (разница мячей — 8−0), Люксембург — 9 (10−3), Молдова — 8 (3−4), Сан-Марино — 0 (0−14).

Команды, которые займут первые места в четырех группах лиги D, перейдут в лигу С, а также продолжат борьбу за единственную путевку на чемпионат Европы 2020 года.

Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября
Елена Ваенга была госпитализирована
У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо
Сборная без Шипулина. Вы хотели честный отбор, вы его получили
Ассистентский хет-трик Панарина и идеальная игра Бобровского
Гранквист отменил победу России, Португалия первая и без Роналду
Россия сыграет на ничью? Интриги последнего тура Лиги наций
Защитник сборной Швеции может пропустить матч с Россией
Болт: В ноябре подпишу контракт, либо покончу с мечтой о футболе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь