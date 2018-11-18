Рефери из Грузии будут судить матч Лиги наций Сан-Марино — Беларусь

Игру в Серравалле, которая начнется в 20.00 по минскому времени, будет судить бригада арбитров из Грузии во главе с Георгием Круашвили. Ассистенты — Заза Ментешашвили и Заза Пипия, дополнительные помощники за воротами — Георгий Вадачкория и Георгий Кикачейшвили, резервный рефери — Леван Варамишвили.

В первом круге соревнований белорусские футболисты разгромили Сан-Марино на поле минского стадиона «Динамо» со счетом 5:0 (голы забили: Станислав Драгун — 2, Игорь Стасевич, Антон Сарока, Юрий Ковалев). Кроме того, подопечные Игоря Криушенко дважды победили Люксембург — 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также два раза сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0. Команда Беларуси остается единственной из 55 участников Лиги наций, кто еще не пропустил ни одного гола, санмаринцы же еще ни разу не поражали ворота соперников.

Матч Сан-Марино — Беларусь будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В другой сегодняшней встрече футболисты Молдовы примут в Кишиневе гостей из Люксембурга.

Турнирное положение после 5 туров: Беларусь — 11 очков (разница мячей — 8−0), Люксембург — 9 (10−3), Молдова — 8 (3−4), Сан-Марино — 0 (0−14).